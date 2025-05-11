سكرتير عام قنا يتابع تراخيص وحدات "حياة كريمة" الصحية

عقد اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز المستهدفة، لمتابعة مستجدات ملف تراخيص الوحدات الصحية.

وذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن تسريع وتيرة العمل في المشروعات الخدمية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس من مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بديوان عام المحافظة، بحضور الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ مشروعات حياة كريمة بالمحافظة، والدكتورة سمر عاطف وكيل مديرية الصحة، إلى جانب العقيد أحمد عوض، والمقدم أحمد مصطفى من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومهندسي مديريات المشروعات المعنية.

إجراءات التراخيص الخاصة بالوحدات الصحية بقنا

وخلال الاجتماع، أكد السكرتير العام لمحافظة قنا، ضرورة الانتهاء العاجل من إجراءات التراخيص الخاصة بالوحدات الصحية الجاري تنفيذها ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة في خمسة مراكز هي دشنا، الوقف، فرشوط، أبو تشت، وقوص، موجها رؤساء الوحدات المحلية بتكثيف الجهود والتنسيق الكامل مع الجهات المعنية لضمان الانتهاء من إصدار تراخيص المباني والمصاعد الخاصة بكل وحدة صحية، تمهيدًا لتشغيلها في أقرب وقت ممكن.

وأشار "حمودة" إلى أهمية هذه الخطوة في دعم المنظومة الصحية بالمحافظة وتوفير رعاية صحية متكاملة للمواطنين، خاصة في المناطق الريفية التي تستهدفها المبادرة، كما شدد على ضرورة الالتزام بالمعايير الفنية والقانونية في جميع مراحل الترخيص، بما يضمن اعتماد هذه الوحدات لاحقًا من قبل هيئتي الجودة والاعتماد.

وأضاف أن بعض الوحدات القائمة تحتاج إلى أعمال صيانة عاجلة لتأهيلها ورفع كفاءتها الفنية، داعيًا الجهات المنفذة إلى الإسراع في تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة بالتوازي مع إجراءات الترخيص، لضمان دخولها الخدمة في إطار زمني محدد.

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