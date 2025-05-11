الأحد 11 مايو 2025
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اقتصاد

تباين أداء مؤشرات البورصة قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم

البورصة المصرية،
البورصة المصرية، فيتو

تباينت مؤشرات البورصة المصرية قبل ساعة من ختام تعاملات اليوم الأحد، أولى جلسات الأسبوع. 

مؤشر "إيجى إكس 30" 

وهبط  مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.70% عند مستوى 31669 نقطة، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.61% عند مستوى 39384 نقاط، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 0.44% عند مستوى 14258 نقطة.

مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان بنسبة 0.89% عند مستوى 9589 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 0.76% عند مستوى 12958 نقطة، فيما هبط مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.48% عند مستوى 3311 نقطة.

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