نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسؤولي الوحدة، حيث بدأ الزيارة بالاطلاع على منظومة العمل داخل المركز، وآليات تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.

تقديم حلول فورية للمشكلات الطارئة بقنا

وخلال جولته، حرص نائب المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات، ومدى رضاهم عن سرعة وكفاءة الأداء، مؤكدًا على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين المواطن والجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتقديم حلول فورية للمشكلات الطارئة.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا، أن المركز التكنولوجي يأتي في صدارة مشروعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ميسرة، بكفاءة عالية وفي وقت أقل، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه من جهود ميدانية يعكس التزام المحافظة برؤية الدولة في بناء منظومة خدمات رقمية متكاملة.

وعلى هامش الزيارة، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع مسؤولي ملف التقنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعرض خلال اللقاء معدلات تلقي الطلبات، وإجراءات الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى موقف الطلبات الجاري البت فيها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إنهاء الإجراءات.

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