الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نائب محافظ قنا يتفقد المركز التكنولوجي

نائب قنا،فيتو
نائب قنا،فيتو

أجرى الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، زيارة تفقدية للمركز التكنولوجي التابع للوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وذلك لمتابعة سير العمل والوقوف على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين،في إطار الجهود المستمرة لتحسين مستوى الخدمات الحكومية، وتنفيذًا لتكليفات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا.

رافق نائب المحافظ خلال الجولة، أشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، وعدد من مسؤولي الوحدة، حيث بدأ الزيارة بالاطلاع على منظومة العمل داخل المركز، وآليات تقديم الخدمات الرقمية للمواطنين.

تقديم حلول فورية للمشكلات الطارئة بقنا

وخلال جولته، حرص نائب المحافظ على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز، واستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول مستوى الخدمات، ومدى رضاهم عن سرعة وكفاءة الأداء، مؤكدًا على أهمية تعزيز قنوات التواصل بين المواطن والجهاز الإداري للدولة، بما يسهم في رفع مستوى الخدمة وتقديم حلول فورية للمشكلات الطارئة.

ومن جانبه أوضح نائب محافظ قنا، أن المركز التكنولوجي يأتي في صدارة مشروعات الدولة لتحقيق التحول الرقمي، وتقديم خدمات حكومية ميسرة، بكفاءة عالية وفي وقت أقل، مؤكدًا أن ما يتم تنفيذه من جهود ميدانية يعكس التزام المحافظة برؤية الدولة في بناء منظومة خدمات رقمية متكاملة.

وعلى هامش الزيارة، عقد نائب المحافظ اجتماعًا مع مسؤولي ملف التقنين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، لمتابعة مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، واستعرض خلال اللقاء معدلات تلقي الطلبات، وإجراءات الفحص والمعاينة، بالإضافة إلى موقف الطلبات الجاري البت فيها، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالضوابط القانونية، وتطبيق أعلى معايير الشفافية والنزاهة في إنهاء الإجراءات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التحول الرقمي الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا الخدمات الرقمية الخدمات الحكومية حازم عمر نائب محافظ قنا قنا مدينة قنا محافظ قنا نائب محافظ قنا

مواد متعلقة

وكيل صحة قنا يناقش مع مديري الإدارات التابعة سبل تنمية موارد الوحدات الطبية

إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية في قنا

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

محافظ قنا: تشكيل لجان عاجلة لحصر الأضرار ومعالجة تداعيات انهيار تندات موقف قوص

الأكثر قراءة

ظهور صادم لـ علي مصيلحي بسبب المرض، رئيس الوزراء يكرم وزير التموين السابق (صور)

أبرزها إعدام مرسي، قضايا حكم فيها الراحل شعبان الشامي

وفاة المستشار شعبان الشامى رئيس محكمة جنايات القاهرة الأسبق

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

رابط الاستعلام عن مسابقة معلم مساعد مادة الدراسات الاجتماعية

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

زغلول صيام يكتب إلى ممدوح عباس وشركاه: ابعدوا عن الزمالك لربما انصلح حاله!

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر الألومنيوم اليوم في الأسواق

تعرف على سعر النحاس في البورصات العالمية اليوم

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

بعد شكاوى البنزين المغشوش، البترول تعلن نتائج تحليل العينات على مستوى الجمهورية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب عليَّ الحج بمجرد استطاعتي، أم يجوز لي تأجيله؟، الأزهر للفتوى يرد

شيخ الأزهر بعد قرار إيقاف النار بين الهند وباكستان: يبقى السلام هو الخيار الأمثل

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

المزيد
الجريدة الرسمية