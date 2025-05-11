السجن 5 سنوات لمتهم شرع في قتل شاب بنجع حمادي بقنا

أصدرت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وأمانة سر كل من أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، حكمًا بمعاقبة متهم بالسجن 5 سنوات، لاتهامه بالشروع في قتل شاب بقرية "هو" التابعة لمركز نجع حمادي، بمحافظة قنا، على خلفية خلافات أسرية.

تفاصيل البلاغ في قنا

وتعود وقائع القضية إلى 26 يوليو 2024، حينما وجهت جهات التحقيق إلى المتهمين عبد الناصر.ع.ف، وأحمد.م.ع، تهمة الشروع في قتل المجني عليه يوسف.ك.م، البالغ من العمر 17 عامًا، عمدًا دون سبق إصرار أو ترصد، بعد أن أقدم المتهم الأول على إطلاق أعيرة نارية صوب المجني عليه قاصدًا إزهاق روحه، إلا أن محاولته باءت بالفشل نتيجة إسعاف المجني عليه في الوقت المناسب.

وأشارت التحقيقات إلى أن الجريمة وقعت إثر خلافات زوجية بين المتهم الأول وزوجته، والتي ترتبط بصلة قرابة بالمجني عليه، إذ تُعد شقيقة والدته. كما أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تهمة حيازة سلاح ناري غير مرخص وطلقة نارية.

وتضمنت أوراق القضية التي حملت رقم 26098 لسنة 2024 جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 5169 لسنة 2024 كلي قنا، أن المتهم الثاني كان حاضرًا أثناء الواقعة على مسرح الجريمة، وشجّع المتهم الأول على تنفيذ الاعتداء، بحسب وصف جهات التحقيق.

وعقب نظر الدعوى والمرافعات وسماع الشهود، قضت هيئة المحكمة بمعاقبة المتهم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات، مع تبرئة المتهم الثاني من التهم المنسوبة إليه.

ويأتي الحكم ضمن سلسلة من الأحكام التي تشهدها محافظة قنا في إطار جهود القضاء لتحقيق الردع العام والتصدي لجرائم العنف المرتبطة بالخلافات الأسرية، والتي تشهد تزايدًا في بعض القرى والمراكز، وسط مطالب مجتمعية متواصلة بضرورة تعزيز دور الوساطة العائلية قبل تفاقم الخلافات ووصولها إلى حد الجرائم الجنائية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.