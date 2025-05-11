لقطات من حفل زفاف بطل العالم السابق بالإسكواش رامي عاشور (فيديو)

احتفل لاعب الاسكواش رامي عاشور، شقيق هشام عاشور طليق الفنانة نيللي كريم بحفل زفافه بأحد الفنادق الكبري

حفل زفاف رامي عاشور

وأحيا حفل زفاف رامي عاشور، الفنان مصطفي حجاج والذي قدم عددا من أغانيه الشهيرة بحضور عدد من نجوم الفن ومنهم محمد الشرنوبي وحاتم فهمي وغيرهم.

جدير بالذكر أن رامي عاشور لاعب الاسكواش المصرى مواليد ١٩٨٧، حصل على لقب المصنف الأول عالميا في رياضة الإسكواش مرتين، وفاز ببطولة العالم في الاسكواش للرجال ٣ مرات، وكان أصغر لاعب يفوز بالبطولة عام ٢٠٠٤ حيث كان عمره ١٦ عاما، وحصل على لقب بطولة العالم للشباب مرتين، وقاد مصر للفوز ببطولة العالم للفرق مرتين.

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