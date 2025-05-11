غدًا آخر فرصة لهؤلاء، المواعيد النهائية لتقديم طلبات الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة

كشفت وزارة المالية المواعيد النهائية لتقديم طلبات الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة.

وذكرت الوزارة، في الملحق الذي أصدرته، حول مبادرة التسهيلات الضريبية، أن 12 مايو المقبل آخر موعد لتقديم طلب تسوية المنازعات عن الفترات الضريبية السابقة على 1 يناير 2020 وفقا للقانون رقم (5) لسنة 2025.

مواعيد الاستفادة من التسهيلات الضريبية الجديدة

وأضافت الوزارة أن آخر موعد لتقديم طلب المحاسبة وسداد الضريبة المستحقة عن التصرفات العقارية أو التصرف في الأوراق المالية غير المقيدة في البورصة، التي تمت خلال الخمس سنوات السابقة على العمل بالقانون رقم (5) لسنة 2025 هو 12 أغسطس 2025.

وأوضحت أن أخر موعد لتقديم الإقرارات الأصلية أو المعدلة عن سنوات (2020 حتى 2023 لضريبة الدخل، و2020 حتى 2024 لضريبة القيمة المضافة)، هو 12 أغسطس 2025.

وأكدت أن أخر موعد لتقديم طلب إنهاء أي منازعات ضريبية عن أي فترات ضريبية، وفقا للقانون رقم 160 لسنة 2024 هو 30 يونيو 2025.

وأوضحت أن الاستفادة من أحكام القانون رقم (6) لسنة 2025 والخاص بالنظام الضريبي المتكامل للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه تبدأ اعتبارا من تاريخ تقديم طلب الانضمام والمحاسبة المتاح على الموقع الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية.

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