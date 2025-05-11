الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

البنك الدولي: 75% من المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة سيدات

احتفالية وزارة التضامن
احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي، فيتو
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قال ستيفان جيمبرت، المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن: إن برنامج "تكافل وكرامة" يمثل نموذجًا رائدًا في التمكين الاقتصادي.

وأشار المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر وجيبوتي واليمن، الى أنه فخر للبنك الدولي أن يكون جزءًا من برنامج تكافل وكرامة الطموح.

احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات

جاء ذلك خلال احتفالية وزارة التضامن الاجتماعي بمرور 10 سنوات على برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، حيث تقام تحت رعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسى وزيرة التضامن الاجتماعى والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق والدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتورة غادة والى وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة ووزيرة التضامن الأسبق والدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية وممثلي الجهات والوزارات المعنية.

 

وقال جيمبرت، إن 75% من المستفيدين من البرنامج هن سيدات، استطعن توجيه الدعم لتحسين تعليم أبنائهن والاهتمام بصحتهم، مما يعكس الأثر الإيجابي العميق للبرنامج على الأسرة والمجتمع، أن "تكافل وكرامة" ساهم في تقديم خدمات تعليمية وصحية للأطفال، وقدم استجابة فعالة في مواجهة الصدمات الاقتصادية العالمية، مشيرًا إلى أن الحماية الاجتماعية لم تعد مجرد أداة لمكافحة الفقر، بل أصبحت وسيلة لضمان مستقبل أكثر ازدهارًا، من خلال توسيع التحويلات النقدية، ومواجهة الأمية، وتحسين صحة الأطفال.

 

وشدد جيمبرت على أن البرنامج لا يُعد فقط شبكة أمان اجتماعي، بل أداة لتمكين اقتصادي حقيقي من خلال تعزيز المهارات وبناء قدرات الأفراد.

واختتم كلمته قائلًا: "نحن فخورون ومتشرفون بشراكتنا في هذا البرنامج، الذي أصبح نموذجًا يحتذى به على مستوى العالم".

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إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الأسبق الاقتصادية العالمية الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية تكافل وكرامة وزارة التضامن الاجتماعي وزيرة التضامن الاجتماعي

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