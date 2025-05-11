مشيرة خطاب: مصر نجحت في ملف نقل جنسية الأم إلى الأطفال

قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: إن مصر وقعت على ٨ من الاتفاقيات الرئيسية التسع، باستثناء اتفاقية الحماية من الاختفاء القسري.

الاتفاقيات الدولية

وأكدت «خطاب» خلال اللقاء الحواري الموسع حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها، أن من تابع الحوار في البرلمان حوّل قانون الإجراءات يكتشف أن هناك حلا قانونيا لهذه الإشكالية، مشيرة إلى أنه في حالة وجود أي نقاط لا توافق عليها الدولة فهي تصدق على الاتفاقية وتوقع عليها مع إبداء بعض الملاحظات.

نقل الجنسية للأطفال

وأشارت إلى أنه فيما يتعلق بحقوق المرأة، كانت هناك بعض التحديات في ملف الجنسية في المساواة بين الرجل والمرأة في نقل الجنسية لأطفالهما، وفيما لا يخالف الشريعة الإسلامية، لافتة إلى أن هناك بعض التخوفات من آليات الشكاوى الدولية، وهو لا يتم إلا بعد استيفاء كل الآليات الوطنية.

عقوبة الإعدام

وقالت: إن البروتوكول الاختياري الخاص بعقوبة الإعدام، فإن مصر لديها تحفظات عليه، على الرغم من أن تنفيذ أحكام الإعدام في مصر قليلة جدًا، ممكن تهدئة المخاوف ونشرح لبعض المسئولين وممكن أن نتخذ خطوات إيجابية إلى الأمام في هذا الملف.

وأكدت «خطاب» خلال اللقاء الحواري الموسع حول ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها، أن من تابع الحوار في البرلمان حول قانون الإجراءات يكتشف أن هناك حلا قانونيا لهذه الإشكالية، مشيرة إلى أنه في حالة أي نقاط الدولة غير موافقة عليها في اتفاقية ما، فهي تصدق على الاتفاقية وتوقع عليها مع إبداء بعض الملاحظات.

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