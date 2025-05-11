الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

سياسة

بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.. بدء اللقاء الحواري للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول البروتوكولات الدولية

مشيرة خطاب رئيس المجلس
مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان

بدأت منذ قليل، فعاليات اللقاء الحواري الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان: "ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها"، ضمن جهود المجلس لتعزيز دوره كمنصة حوارية حول قضايا حقوق الإنسان، وفتح آفاق جديدة للتفاعل البنّاء بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني؛ للوصول إلى توصيات عملية تدعم جهود مصر في تعزيز التزامها بالمواثيق الدولية، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المستجدات الحقوقية العالمية.

ويهدف اللقاء، إلى مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، كما يستعرض اللقاء، المستجدات المتعلقة باتفاقية السيداو، واتفاقية وضع اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب، والتأكيد على دور الآليات الوطنية في تذليل الصعاب لاستكمال الوفاء بالالتزامات الدولية.

ويأتي اللقاء، في إطار جهود المجلس لتعزيز التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومواءمة التشريعات الوطنية مع تلك المعايير، وتقديم توصيات عملية لرفع التحفظات على بعض بنود الاتفاقيات الدولية بما يُسهم في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويشارك في اللقاء، ممثلون من السلطات التنفيذية والتشريعية والمجالس الوطنية، خبراء من المجتمع المدني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

القائمة كاملة، قرار جمهوري بالحركة الدبلوماسية الجديدة 2025

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

مصرع عنصر شديد الخطورة وضبط آخرين من تجار المخدرات في السويس ودمياط

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

الحكومة تكشف أمام النواب تطورات أزمة البنزين المغشوش

برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

المزيد

انفوجراف

تاريخ مواجهات مصر وغانا في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، الإفتاء توضح حكم المبيت بمكة بعد طواف الوداع

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

المزيد
الجريدة الرسمية