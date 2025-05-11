بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي.. بدء اللقاء الحواري للمجلس القومي لحقوق الإنسان حول البروتوكولات الدولية

بدأت منذ قليل، فعاليات اللقاء الحواري الذي يعقده المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، تحت عنوان: "ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها"، ضمن جهود المجلس لتعزيز دوره كمنصة حوارية حول قضايا حقوق الإنسان، وفتح آفاق جديدة للتفاعل البنّاء بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني؛ للوصول إلى توصيات عملية تدعم جهود مصر في تعزيز التزامها بالمواثيق الدولية، وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المستجدات الحقوقية العالمية.

ويهدف اللقاء، إلى مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز، كما يستعرض اللقاء، المستجدات المتعلقة باتفاقية السيداو، واتفاقية وضع اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب، والتأكيد على دور الآليات الوطنية في تذليل الصعاب لاستكمال الوفاء بالالتزامات الدولية.

ويأتي اللقاء، في إطار جهود المجلس لتعزيز التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومواءمة التشريعات الوطنية مع تلك المعايير، وتقديم توصيات عملية لرفع التحفظات على بعض بنود الاتفاقيات الدولية بما يُسهم في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية.

ويشارك في اللقاء، ممثلون من السلطات التنفيذية والتشريعية والمجالس الوطنية، خبراء من المجتمع المدني.

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