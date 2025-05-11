السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 231 لسنة 2025.

ونص القرار على أن يعين فى ديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج كل من:

أيمن على كامل على - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

أمل عبد القادر المرسى سلامة - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.