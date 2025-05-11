الأحد 11 مايو 2025
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أخبار مصر

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي.فيتو

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 231 لسنة 2025.

ونص القرار على أن يعين فى ديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج كل من:

أيمن على كامل على - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية السلوفاكية، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج. 

أمل عبد القادر المرسى سلامة - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فيتنام الاشتراكية، وغير المقيم لدى حكومة جمهورية لاوس الديمقراطية الشعبية، سفيرًا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية. 

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الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي وزارة الخارجية

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