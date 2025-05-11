تداول 15 ألف طن و880 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 14 سفينة وتم تداول 15000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 880 شاحنة و468 سيارة

موانئ البحر الأحمر

حيث شملت حركة الواردات 4200 طن بضائع، 445 شاحنة و42 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 10800 طن بضائع، 435 شاحنة و426 سيارة.

حيث تغادر ميناء سفاجا اليوم السفينة ALcudia Express بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين أمل وBelagos Express وغادرت ثلاث سفن وهي أمل، الحرية وبوسيدون اكسبريس.

كما تم تداول 3300 طن بضائع و369 شاحنة بميناء نويبع من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهى سينا، الحسين وآيلة.



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 1463 راكب بموانيها.



الأحد 11 مايو 2025

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