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رياضة

فلورنتينو بيريز يغيب عن مرافقة بعثة ريال مدريد أمام برشلونة

فلورنتينو بيريز
فلورنتينو بيريز

كشفت تقارير صحفية أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد، تخلف عن التواجد مع بعثة الميرنجي في برشلونة من أجل خوض الكلاسيكو.

ويلتقي ريال مدريد غريمه برشلونة، عصر اليوم الأحد، على ملعب "لويس كومبانيس الأولمبي" في الجولة 35 من الليجا.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية: "حرص داني كارفاخال، القائد الأول للريال -المصاب منذ شهر أكتوبر الماضي- على مرافقة بعثة الفريق لدعم اللاعبين معنويا في هذه المباراة المهمة".

وأضافت: "البعثة ضمت جميع كبار المسؤولين بالنادي مثل المدير التنفيذي خوسيه أنخيل سانشيز، ومدير العلاقات المؤسسية إيمليو بوتراجينيو، إلى جانب شخصيات وأساطير بارزة مثل سانتياجو سولاري، وروبرتو كارلوس، إضافة إلى بيري، الرئيس الشرفي للنادي الملكي".

وتابعت: "في المقابل، لم يرافق فلورنتينو بيريز الفريق، وتبدو احتمالية حضوره في مدرجات ملعب برشلونة ضئيلة جدا، إذا قرر السفر في اللحظات الأخيرة".

وأكدت: "لكن من غير المتوقع أن يتواجد في المقصورة الرسمية، التي سيكون فيها بشكل مؤكد جوان لابورتا رئيس البارسا".

وأكملت: "يظهر تصرف بيريز بوضوح أن العلاقات المؤسسية بين ريال مدريد وبرشلونة ليست في أفضل حالاتها، خاصة في ظل الحرب القائمة بينهما منذ قضية (نيجريرا). هذا يبين أن القطيعة قائمة بين النادي الملكي ونظيره الكتالوني".

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