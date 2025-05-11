53 ألف دارس، رابط التقديم في الدفعة الجديدة برواق القرآن الكريم والتجويد بالأزهر

يتسائل العديد من الطلاب عن رابط التقديم في الدفعة جديدة ببرامج رواق القرآن الكريم والتجويد والقراءات، وذلك بعد إعلان الجامع الأزهر عن فتح باب التقديم، برعاية فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر وتوجيهات أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر، بكتاب الله تحفيظًا وإتقانًا وتعليمًا، وذلك وفق البرامج الآتية:

التقديم في برنامج رواق القرآن الكريم للطفل



أولًا: برنامج رواق القرآن الكريم للطفل: يسعى الجامع الأزهر لتحفيظ النشء كتاب الله تعالى طوال العام في فروع الأروقة، وذلك تخفيفًا عن كاهل أولياء الأمور، حيث أعلنت إدارة الرواق الأزهري للقرآن الكريم عن قبول 44 ألف دارس جديد من الأطفال من سن (٥) سنوات إلى (٦) سنوات، بشرط اجتياز اختبار تحديد المستوى ودفع رسوم فتح الملف، على أن يتم وفق الشروط والأعداد المحددة في رابط التقديم



ثانيًا: برنامج رواق القرآن الكريم للكبار: ويستهدف الجامع الأزهر من خلاله تحفيظ كتاب الله تعالى للدارسين من عمر ١5 عامًا فما فوق، حيث أعلنت إدارة شئون الأروقة عن استعدادها لاستقبال 90 ألف دارس جديد وفق الشروط والأعداد المحددة ودفع رسوم فتح الملف، في رابط التقديم



ثالثًا: برنامج التجويد: وهو برنامج خاص بالخاتمين لكتاب الله تعالى، الراغبين في إتقان الحفظ وأحكام التلاوة من جميع الأعمار، بشرط اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا، لاستيعاب 1500 دارس جديد، على أن يتم التقديم وفق الشروط المحددة ودفع رسوم فتح الملف، في رابط التقديم

التقديم في برنامج رواق القراءات بالجامع الأزهر



رابعًا: برنامج رواق القراءات: وهو خاص بالخاتمين لكتاب الله تعالى حفظًا وأداءً مع حفظ متني التحفة والجزرية، ويرغبون في تعلم القراءات، شريطة اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا حفظًا وأداءً، لاستقبال 1200 دارس جديد، على أن يتم التقديم وفق الشروط المحددة ودفع رسوم فتح الملف، في رابط التقديم



خامسًا: برنامج الإتقان: ويستوعب 500 دارس، وهو برنامج خاص بالخاتمين لكتاب الله تعالى، الراغبين في إتقان الحفظ وأحكام التلاوة ويقبل الدارسين من سن (٨) سنوات إلى (١٥) سنة، بشرط اجتياز اختبار القبول في القرآن الكريم كاملًا ودفع رسوم فتح الملف، ويتم التقديم في الفروع المحددة في رابط التقديم





وصرح د. عبد المنعم فؤاد، المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، أن هناك بعض الشروط ينبغي توافرها في الراغبين في التقديم: حيث يلتحق الدارس بالرواق بعد اجتيازه اختبار تحديد المستوى، والذي سيتم تحديد موعده بعد انتهاء مدة التسجيل، وألا يتم الانتقال من مستوى إلى المستوى الذي يليه إلا بعد اجتياز الدارس الاختبار المعد لذلك، وأن الدراسة برواق القرآن الكريم ستكون بنظام الحضور المباشر فقط، طبقا لجدول الحلقات الذي سيتم الإعلان عنه بعد نتيجة اختبار تحديد المستوى.



من جهته أوضح د. هاني عودة، مدير الجامع الأزهر، أنه على الراغبين في الالتحاق بأي من البرامج المعلن عنها ملء نموذج التقديم عبر الرابط المعد لذلك، موضحا أن الأعداد محدودة، والأولوية بأسبقية التسجيل، موضحا أن هذه البرامج تأتي بتوجيهات فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، ود. هاني عودة مدير عام الجامع الأزهر، ومتابعة د. مصطفى شيشي مدير إدارة شئون الأروقة بالجامع الأزهر.

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