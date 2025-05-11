موقف برشلونة وريال مدريد، ترتيب الدوري الإسباني قبل كلاسيكو الأرض

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأحد، لمتابعة مباراة برشلونة ضد ريال مدريد، على ملعب لويس كومبانيس الأوليمبي، ضمن لقاءات الجولة 35 من الدوري الأسباني - الليجا.

وجاء ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة وريال مدريد في الكلاسيكو كالتالي:

ترتيب الدوري الإسباني قبل كلاسيكو الأرض

1- برشلونة 79 نقطة

2- ريال مدريد 75 نقطة

3- أتلتيكو مدريد 70 نقطة

4- أتلتيك بيلباو 61 نقطة

5- فياريال 61 نقطة

6- ريال بيتيس 57 نقطة

7- سيلتا فيجو 49 نقطة

8- رايو فاليكانو 47 نقطة

9- ريال مايوركا 47 نقطة

10- فالنسيا 45 نقطة

11- أوساسونا 44 نقطة

12- ريال سوسييداد 43 نقطة

13- خيتافي 39 نقطة

14- إسبانيول 39 نقطة

15- إشبيلية 38 نقطة

16- جيرونا 38 نقطة

17- ديبورتيفو ألافيس 35 نقطة

18- لاس بالماس 32 نقطة

19- ليجانيس 31 نقطة

20- بلد الوليد 16 نقطة



جدول ترتيب فرق الدوري الإسباني

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني

وتنطلق صافرة مباراة برشلونة وريال مدريد في الجولة 35 من الدوري الإسباني اليوم الأحد على ملعب لويس كومبانيس الأولومبي في تمام الخامسة والربع مساءً (17:15) بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، السادسة والربع مساءً (18:15) بتوقيت أبوظبي.

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