الأحد 11 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

5 مواجهات في ختام الجولة الـ 35 من دوري المحترفين

5 مواجهات في ختام
5 مواجهات في ختام الجولة الـ 35 من دوري المحترفين، فيتو

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 35 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى بعدد 5 مواجهات. 

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

المنصورة ضد راية - 5 مساءً

الداخلية ضد بروكسي - 5 مساءً

ديروط ضد طنطا - 5 مساءً

منتخب السويس ضد لافيينا - 5 مساءً

بترول أسيوط ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساءً

وكانت مباريات الجولة الـ 35 انطلقت أمس وشهدت المباريات الخمس الأولي للجولة عن التالي.

نتائج مباريات السبت في الجولة الـ 35 من دوري المحترفين 

بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 0ـ0

سبورتنج ضد القناة - 2ـ2

الاتصالات ضد الترسانة  - 1ـ1

أسوان ضد وادي دجلة  - 0ـ2

المقاولون ضد أبوقير للأسمدة  - 1ـ0

وانحصرت المنافسة بين 4 فرق من أجل حسم تذاكر الصعود الثلاثة إلى الدوري الممتاز من مسابقة دوري المحترفين وهم وادي دجلة والمقاولون وأبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية.

شروط ونظام دوري المحترفين 

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

دوري المحترفين دوري القسم الثاني المنصورة ضد راية لافيينا كهرباء الاسماعيلية بلدية المحلة المقاولون وادي دجلة مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

مواد متعلقة

نتائج مباريات اليوم في الجولة الـ 35 من دوري المحترفين

نتائج الشوط الأول من مباريات اليوم في الجولة الـ35 من دوري المحترفين

الأكثر قراءة

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني والقناة الناقلة

5 حالات فقط غير مطابقة، البترول تعلن نتائج تحليل عينات البنزين على مستوى الجمهورية

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام برشلونة في الدوري الإسباني

برشلونة يستضيف ريال مدريد في كلاسيكو الأرض

أسعار الفاكهة اليوم، انخفاض العنب وارتفاع التفاح في سوق العبور

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني

موعد مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي والقناة الناقلة

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من وزير التعليم خلال اجتماعه مع مديري ووكلاء المديريات والإدارات التعليمية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم اللطم في المنام وعلاقته بفرج قريب وخير قادم

هل يجوز التوجه إلى عرفات يوم التروية بدلا من منى؟ الإفتاء تجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 11 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية