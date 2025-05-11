5 مواجهات في ختام الجولة الـ 35 من دوري المحترفين

دوري المحترفين، تستكمل اليوم الأحد منافسات الجولة الـ 35 من بطولة دوري المحترفين لكرة القدم “دوري القسم الثاني” المجموعة الأولى بعدد 5 مواجهات.

مواعيد مباريات اليوم في دوري المحترفين

المنصورة ضد راية - 5 مساءً

الداخلية ضد بروكسي - 5 مساءً

ديروط ضد طنطا - 5 مساءً

منتخب السويس ضد لافيينا - 5 مساءً

بترول أسيوط ضد كهرباء الإسماعيلية - 5 مساءً

وكانت مباريات الجولة الـ 35 انطلقت أمس وشهدت المباريات الخمس الأولي للجولة عن التالي.

نتائج مباريات السبت في الجولة الـ 35 من دوري المحترفين

بلدية المحلة ضد السكة الحديد - 0ـ0

سبورتنج ضد القناة - 2ـ2

الاتصالات ضد الترسانة - 1ـ1

أسوان ضد وادي دجلة - 0ـ2

المقاولون ضد أبوقير للأسمدة - 1ـ0

وانحصرت المنافسة بين 4 فرق من أجل حسم تذاكر الصعود الثلاثة إلى الدوري الممتاز من مسابقة دوري المحترفين وهم وادي دجلة والمقاولون وأبوقير للأسمدة وكهرباء الإسماعيلية.

شروط ونظام دوري المحترفين

وأعلن اتحاد الكرة شروط ونظام دوري القسم الثاني المجموعة الأولى المعروفة ببطولة دوري المحترفين موسم 2024-2025.

وتتكون مسابقة القسم الثاني المجموعة الأولى “دوري المحترفين” من 20 فريقًا مجموعة واحدة وتقام مباريات المجموعة بنظام الدوري الكامل من دورين ذهاب وإیاب.

ويصعد أصحاب المراكز الثلاثة الأولى إلى الدوري الممتاز، فيما يهبط أصحاب المراكز الثلاثة الأخيرة إلى دوري القسم الثاني "ب".

ويسمح بتواجد 11 لاعبًا، بالإضافة إلى 9 لاعبين على دكة البدلاء، و10 أفراد من الجهاز الفني، والطبي والإداري، وذلك بموجب البطاقات الصادرة من الاتحاد المصري لكرة القدم في مباريات دوري المحترفين.

ويحق لكل فريق إجراء 5 تبديلات في كل مباراة خلال ثلاث فترات، ولا تحتسب التبديلات بين الشوطين من ضمن الفرص المتاحة، ولا يسمح بمشاركة أكثر من 3 لاعبين أجانب في المباراة.

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