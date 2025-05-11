المجلس الأعلى للثقافة يطلق مائدة مستديرة حول المرصد العربي للترجمة
يطلق المجلس الأعلى للثقافة المائدة المستديرة حول “المرصد العربي للترجمة - الفرص المتاحة وتحديات العمل"، وذلك في تمام الرابعة مساء الإثنين 12 مايو 2025؛ بقاعة الفنون بالمجلس الأعلى للثقافة.
المرصد العربي للترجمة
يديرا المائدة:د. شريف شاهيــن - عميد كلية التربية الخاصة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا - مقـــرر لجنة الكتاب والنشر، ود حسين محمود - عميد كلية لغات وترجمة جامعة بدر-القاهرة مقرر لجنة الترجمة.
يشارك بها كل من؛ د. حسين البنهاوى - رئيس تحرير سلسلة أدباء القرن العشرين بالهيئة المصرية العامة للكتاب -عضو لجنة الكتاب والنشر، د. رانيا عثمان -رئيس قسم المشروعات للمكتبات – مكتبة الإسكندرية -عضو لجنة الكتاب والنشر، د رشا كمال - وكيل كلية اللغات والترجمة جامعة بدر -عضو لجنة الترجمة، د زين عبد الهادي - أستاذ المكتبات والمعلومات بكلية الآداب جامعة حلوان - عضو لجنة الكتاب والنشر، د سامي مندور - أستاذ اللغة الفرنسية - كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر -عضو لجنة الترجمة.
كما تشارك سهير القطب- المشرف على التخطيط والمتابعة بالمركز القومي للترجمة،د سيد رشاد - أستاذ مساعد بقسم اللغات الأفريقية - كلية البحوث والدراسات الأفريقية العليا - بجامعة القاهرة -عضو لجنة الترجمة، د عاصم العماري - أستاذ اللغة الالمانية - كلية الألسن جامعة عين شمس -عضو لجنة الترجمة، فريد زهران - رئيس اتحاد الناشرين المصريين - عضو لجنة الكتاب والنشر، والدكتورة كرمه سامي - مدير المركز القومي للترجمة - أستاذ بكلية الألسن- جامعة عين شمس، د. لبنى يوسف - أستاذ اللغة الانجليزية - كلية الآداب جامعة القاهرة -عضو لجنة الترجمة،د. نشوى حسن - مدير عام الشؤون الطمالية والموارد البشرية بالمركز القومي للترجمة، ود هشام درويش - أستاذ ورئيس قسم اللغة اليونانية كلية الآداب جامعة القاهرة -عضو لجنة الترجمة.
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