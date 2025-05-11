فريق من النيابة العامة ينتقل لمعاينة حريق مطعم شهير بمصر الجديدة

انتقل فريق من النيابة العامة، لمعاينة حريق اندلع بمطعم شهير بشارع عثمان بن عفان المتفرع من ميدان سفير بمنطقة مصر الجديدة، وتم الاستماع لأقوال 3 مصابين بينهم عامل.

وكانت قوات الحماية المدنية قد تمكنت من السيطرة على حريق اندلع بمطعم شهير بشارع عثمان بن عفان المتفرع من ميدان سفير بمنطقة مصر الجديدة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية القاهرة قد تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق داخل أحد المطاعم الشهيرة بمنطقة مصر الجديدة.

وتجري الأجهزة الأمنية التحريات وسماع أقوال الشهود وتفريغ كاميرات المراقبة للوقوف على ملابسات وأسباب الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.

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