الأحد 11 مايو 2025
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رياضة

حظر إعلامي في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

الزمالك، قرر وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك منع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام في الفترة الحالية.

حظر إعلامي في الزمالك

وأضاف أنه سيتم تطبيق اللائحة على أي عضو يخالف التعليمات، مشددًا على أن أي تصريحات ستكون عبر المنابر الرسمية لنادي الزمالك فقط.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

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الزمالك وائل القباني نادي الزمالك فريق الزمالك بيراميدز

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