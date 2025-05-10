حظر إعلامي في الزمالك قبل مواجهة بيراميدز في الدوري

الزمالك، قرر وائل القباني مدير الكرة بنادي الزمالك منع اللاعبين وأعضاء الجهاز الفني والجهازين الطبي والإداري من الإدلاء بأي تصريحات لوسائل الإعلام في الفترة الحالية.

حظر إعلامي في الزمالك

وأضاف أنه سيتم تطبيق اللائحة على أي عضو يخالف التعليمات، مشددًا على أن أي تصريحات ستكون عبر المنابر الرسمية لنادي الزمالك فقط.

ويستعد فريق الزمالك للقاء بيراميدز، المقرر له يوم الثلاثاء المقبل، في الجولة السادسة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.