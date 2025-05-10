ياسر جلال وسوزان نجم ومحمد لطفي أبرز الحضور بحفل خطوبة ابنة المنتج محمد الشريف (صور)

احتفل المنتج محمد الشريف بخطوبة ابنته زينة على المهندس عبد الرحمن علي خليل، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بمنطقة القاهرة الجديدة، وسط حضور مكثف من نجوم الفن والإعلام، منهم النجم ياسر جلال والمنتج هشام عبد الخالق والنجمة سوزان نجم الدين والنجم محمد لطفي والنجم احمد التهامي والإعلامي طارق علام والإعلامية دعاء عامر والمخرج محمد الشورى.

حفل خطوبة ابنة المنتج محمد الشريف

أحيا حفل الخطوبة المطرب مروان موسى الذي قدم باقة من أجمل أغنياته، وفي الفقرة الثانية قدم النجم مصطفى حجاج مجموعة متميزة من اغنياته منها نصيبي وقسمتك وصاحب الخطوة وغيرها.

كما قدم التهنئة العديد من الفنانين عبر فيديوهات مصورة بسبب ارتباطات فنية خارج مصر، وهم مصطفى قمر وماجد المصري واياد نصار ورانيا يوسف ومنذر رياحنة ومحمد مهران وزوجته مي عبدالحفيظ.

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