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انعقاد المجلس التاسع والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين، اليوم

مجلس الحديث، فيتو
مجلس الحديث، فيتو

ينعقد اليوم الأحد الموافق ١١ من مايو ٢٠٢٥م، المجلس التاسع والأربعون؛ لقراءة صحيح الإمام البخاري بالسند المتصل عقب صلاة العصر، في رحاب مسجد الإمام الحسين ـ رضي الله عنه - بالقاهرة، وذلك برعاية الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وإشراف الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

انعقاد المجلس التاسع والأربعين لقراءة “صحيح البخاري” من مسجد الإمام الحسين


ويضم المجلس نخبة من علماء الحديث بجامعة الأزهر، منهم: الأستاذ الدكتور صبحي عبد الفتاح ربيع، أستاذ الحديث وعلومه؛ والأستاذ الدكتور أحمد رزق درويش، أستاذ الحديث وعلومه المساعد؛ وفضيلة الأستاذ الدكتور محمد عبدالفتاح الدسوقي، أستاذ الحديث وعلومه المساعد.
 

جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة

تأتي هذه الفعاليات ضمن جهود وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية في خدمة السنة النبوية الشريفة، وحرصًا على إحياء المجالس الحديثية التي تقدم الفهم الصحيح للسنة الغرّاء، وتتيح فرصة جيدة للتلقي والتعلم لطلبة العلم والباحثين في الحديث الشريف وعلومه، وذلك من خلال اعتماد منهج الأزهر الشريف الذي يتسم بالرصانة واتصال الأسانيد.

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