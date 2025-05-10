بعد تألقه في مسلسل "النص"، ميشيل ميلاد يكشف تفاصيل بدايته الفنية

قال الفنان الشاب ميشيل ميلاد: إن بدايته الفنية كانت من خلال مسرح كلية الألسن بجامعة عين شمس، حيث تعلق منذ وقت مبكر بفن المسرح وصناعة السينما بشكل عام.

وأضاف خلال استضافته عبر برنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" المذاع على قناة CBC وتقدمه الإعلاميتان مني عبدالغني ومها بهنسي أنه بعد مشاركته في عدد من العروض الجامعية، قرر دراسة المسرح بشكل أكاديمي، فالتحق بكلية الآداب، كما التحق بمركز الإبداع الفني مع المخرج خالد جلال لصقل موهبته والاطلاع على عناصر الصناعة.

دور المسرح

وتابع إن المسرح ساعده على تكوين حس فني شامل، حيث تعرف من خلاله على تفاصيل مهمة في العملية الفنية مثل تصميم الديكور وتوظيف الموسيقى، مؤكدا أن هذه التجربة عززت إحساسه كممثل.

وأوضح أنه تعلم العزف على آلات مثل الأكورديون والعود لخدمة أدواره، مشيرا إلى أنه استخدم الأكورديون لأول مرة في مسرحية هبط الملاك في بابل لتجسيد شخصية شحات بطريقة أكثر واقعية.

وصرح الفنان ميشيل ميلاد بأن تجربته في مسرحية شابوه كانت من أبرز محطاته، حيث لعب دورا يجمع بين الكوميديا والعزف المباشر على العود، وهو ما اعتبره تحديا حقيقيا أضاف له الكثير.

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