مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة يستضيف خبيرا عالميا فى جراحة القلب والصدر بالمنظار

يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الدكتور مارك أندرسون (أمريكى الجنسية) استشارى جراحة القلب والصدر بالمنظار فى الفترة من 23 مايو الجارى وحتى 3 يونيو المقبل.

مواعيد العرض على الخبير

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير أيام (الإثنين - الأربعاء) من كل أسبوع حتى يوم 21/5.

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