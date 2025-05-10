بوخوم يهبط رسميا بعد خسارته من ماينز 4-1 في الدوري الألماني

هبط فريقا بوخوم وهولشتاين كيل رسميا من الدوري الألماني لكرة القدم - البوندسليجا بعد خسارتهما، اليوم السبت في الجولة 33 وقبل الأخيرة.

هبوط بوخوم بعد خسارته من ماينز

وخسر بوخوم أمام ضيفه ماينز 1 / 4، فيما خسر هولشتاين كيل أمام فرايبورج 1 / 2.

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة فوز هايدنهايم على يونيون برلين 3 / 0، وتعادل فيردر بريمن ولايبزيج سلبيا.

وعلى ملعب رورستاديون أنهى ماينز الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ناديم أميري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي الشوط الثاني أضاف ماينز هدفين عن طريق فيليب مويني وجوناثان بوركاردت في الدقيقتين 53 و73.

ثم سجل بوخوم هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 85 عن طريق جيريت هولتمان، قبل أن يختتم بول نيبل أهداف ماينز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ماينز رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد بوخوم عند 22 نقطة في المركز 18 الأخير.

وعلى ملعب هولشتاين، فشل كيل في الحفاظ على تقدمه وخسر 1 / 2 أمام فرايبورج.

وتقدم كيل بهدف سجله لاسي روزنبوم في الدقيقة 25، لكن فرايبورج تعادل في الدقيقة 45+2 عن طريق جوهان مانزامبي لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، أضاف فرايبورج الهدف الثاني عن طريق لوكاس هويلير في الدقيقة 58.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، ليعزز من فرصه في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وتوقف رصيد كيل عند 25 نقطة في المركز 17 قبل الأخير، ليهبط رسميا برفقة بوخوم.

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