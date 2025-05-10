السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بوخوم يهبط رسميا بعد خسارته من ماينز 4-1 في الدوري الألماني

بوخوم، فيتو
بوخوم، فيتو

هبط فريقا بوخوم وهولشتاين كيل رسميا من الدوري الألماني لكرة القدم - البوندسليجا بعد خسارتهما، اليوم السبت في الجولة 33 وقبل الأخيرة.

هبوط بوخوم بعد خسارته من ماينز

وخسر بوخوم أمام ضيفه ماينز 1 / 4، فيما خسر هولشتاين كيل أمام فرايبورج 1 / 2.

وشهدت بقية مباريات هذه الجولة فوز هايدنهايم على يونيون برلين 3 / 0، وتعادل فيردر بريمن ولايبزيج سلبيا.

وعلى ملعب رورستاديون أنهى ماينز الشوط الأول متقدما بهدف نظيف سجله ناديم أميري في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وفي الشوط الثاني أضاف ماينز هدفين عن طريق فيليب مويني وجوناثان بوركاردت في الدقيقتين 53 و73.

ثم سجل بوخوم هدف حفظ ماء الوجه في الدقيقة 85 عن طريق جيريت هولتمان، قبل أن يختتم بول نيبل أهداف ماينز في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع ماينز رصيده إلى 51 نقطة في المركز السادس، وتوقف رصيد بوخوم عند 22 نقطة في المركز 18 الأخير.

وعلى ملعب هولشتاين، فشل كيل في الحفاظ على تقدمه وخسر 1 / 2 أمام فرايبورج.

وتقدم كيل بهدف سجله لاسي روزنبوم في الدقيقة 25، لكن فرايبورج تعادل في الدقيقة 45+2 عن طريق جوهان مانزامبي لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1/1.

وفي الشوط الثاني، أضاف فرايبورج الهدف الثاني عن طريق لوكاس هويلير في الدقيقة 58.

ورفع فرايبورج رصيده إلى 55 نقطة في المركز الرابع، ليعزز من فرصه في اللعب بدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، وتوقف رصيد كيل عند 25 نقطة في المركز 17 قبل الأخير، ليهبط رسميا برفقة بوخوم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بوخوم هولشتاين كيل الدوري الألماني البوندسليجا

مواد متعلقة

هولشتاين كيل يخسر من فرايبورج 2-1 في الدوري الألماني ويهبط للدرجة الثانية

ليفربول يحدد بديل أرنولد من الدوري الألماني

أول تعليق من بايرن ميونخ بعد تتويج هاري كين بأول ألقابه

هاري كين يكسر عقدته ويتوج بأول لقب في مسيرته

الأكثر قراءة

بدءا من العام الدراسي المقبل، تقديم وجبات التغذية المدرسية الساخنة في المدارس

وزير الصحة: حزم مالية تحفيزية لتحسين دخل العاملين بالقطاع

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

خبر سار من وزير التعليم بشأن معلمي الحصة على مستوى الجمهورية

الخارجية الأمريكية تكشف موقف واشنطن من تعيين حاكم لقطاع غزة وإعادة الإعمار

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

اندلاع حريق بمصنع بلاستيك في أكتوبر والحماية المدنية تدفع بـ 10 سيارات إطفاء (صور)

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في ربع نهائي أمم افريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العسل الأسود في المنام وعلاقته باقتراب انتهاء الخلافات الزوحية

رئيس جامعة الأزهر: السعي بين الصفا والمروة فريضة، والحج درس في الانقياد لأمر الله (فيديو)

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح سبب تسمية "المزدلفة" بهذا الاسم

المزيد
الجريدة الرسمية