وكيل صحة قنا يناقش مع مديري الإدارات التابعة سبل تنمية موارد الوحدات الطبية

عقد الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة بقنا، اجتماعًا موسعًا لمديري الإدارات الصحية والمدير المالي والإداري للإدارات الصحية، لمناقشة سُبُل تنمية الموارد المالية المختلفة للوحدات الصحية.

وخلال الاجتماع، ناقش وكيل الوزارة الأوجه المختلفة لتنمية الموارد المالية والعمل علي تطبيق وتنفيذ اللائحة ٧٥ الخاصة بالموارد المالية داخل الوحدات والمتابعة الدقيقة لتنفيذ ذلك.

رسوم البطاقات الصحية للسيدات بقنا

كما ناقش وكيل الوزارة تفعيل القرار ٣٤٥ الخاص بتحصيل رسوم البطاقات الصحية للسيدات الحوامل وللأطفال، ومراجعة تطبيق تنفيذ القرار ٧٥ والذي يضمن توريد قيمة شهادات الزواج لصندوق تحسين الخدمة.

وخلال الإجتماع وجه وكيل الوزارة بتشكيل لجان لحصر الموارد ومتابعة توريدها بصورة دورية.

كما وجه وكيل الوزارة بفصل صندوق المالية والإيرادات للمستشفيات والإدارات الصحية لدعم تنمية الموارد المالية للإدارات الصحية، مؤكدًا ضرورة تطويع الموارد المتاحة من القوي البشرية وفقًا للاحتياج لضمان تغطية الخدمات المطلوبة.

وخلال الإجتماع تم مناقشة جاهزية الوحدات الصحية التي من المقرر اعتمادها ضمن منظومة "جَهَار" والبالغ عددها سبع وحدات صحية بمراكز قوص، فرشوط وأبوتشت ومراجعة الاشتراطات اللازمة للاعتماد ودعمهم بفرق أمن ونظافة مع التأكيد علي ضرورة توافر كافة الخدمات الفنية داخل تلك الوحدات.

حضر الاجتماع الدكتورة سمر عاطف وكيلة المديرية، دكتور خالد الزمقان مدير الطب الوقائي،جابر سيف النصر مدير الشؤون المالية والإدارية وعدد من مديري الإدارات الفنية المعنية بالمديرية بجانب مديري الإدارات الصحية بالمراكز ومديري الشؤون المالية والإدارية بالإدارات الصحية.

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