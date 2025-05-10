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رياضة

هولشتاين كيل يخسر من فرايبورج 2-1 في الدوري الألماني ويهبط للدرجة الثانية

فرايبورج، فيتو
فرايبورج، فيتو

خسر فريق هولشتاين كيل من ضيفه فرايبورج بنتيجة 2-1، اليوم السبت، على ملعب هولشتاين في الجولة 33 من الدوري الألماني لكرة القدم - البوندسليجا.

سجل هدفي فرايبورج، يوهان منزامبي ولوكاس هويلير في الدقيقتين 45 و58، بينما أحرز اللاعب لاسي روزنبوم هدف هولشتاين كيل في الدقيقة 24.

فوز هايدنهايم على يونيون برلين يدفع هولشتاين إلى القسم الثاني 

وبتلك النتيجة يهبط فريق هولشتاين كيل إلى دوري الدرجة الثانية الألماني بعد فوز فريق هايدنهايم على يونيون برلين بنتيجة 0/3 اليوم السبت.

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هولشتاين كيل فرايبورج الدوري الألماني هايدنهايم يونيون برلين

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