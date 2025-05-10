القناص الاستراتيجي، معلومات عن عاصم منير قائد الجيش الباكستاني

برز اسم قائد الجيش الباكستاني، عاصم منير، خلال الحرب الباكستانية الهندية والتي استمرت قرابة 4 أيام، تكبد فيها الطرفان خسائر بشرية ومادية.

الجنرال عاصم منير يلعب دورا بارزا في الاشتباكات بين الهند وباكستان

وتجدر الإشارة إلى أن عاصم منير كان له دور كبير وبارز في الاشتباكات التي اندلعت بين إسلام أباد ونيودلهي لمدة 4 أيام، حيث يعتبر الجنرال عاصم منير من الشخصيات المهمة في باكستان، والذي ولد في 1968 وأعتاد على العمل وراء الكواليس، إلا أن ظهوره العلني زاد خلال الاشتباكات بين إسلام أباد ونيودلهي.

وخلال الفترة الأخيرة زاد ظهور الجنرال عاصم منير، حيث نجح في جذب الأنظار إليه عندما تكلم من فوق دبابة، مستخدما مكبر صوت، ووجه تحذيرا للهند مؤكدا أن "كل مغامرة عسكرية هندية ستؤدي إلى جواب سريع وحازم".

معلومات عن عاصم منير

ومن المعروف عن الجنرال عاصم منير أنه يمتلك شخصية غير تقليدية بالنسبة لقائد جيش، وفق بعض المراقبين. لاسيما أنه لا ينحدر من عائلة عسكرية مرموقة، وفرت عائلته من الهند خلال التقسيم، وكان والده معلمًا.

والتحق عاصم منير بالجيش من خلال مدرسة تدريب الضباط، وليس من خلال الأكاديمية العسكرية الباكستانية الأرفع مكانة.

لكن مع ذلك، صعد بسرعة في الرتب، وأصبح مدير الاستخبارات العسكرية خلال عام 2016، ثم مديرًا عامًا لوكالة الاستخبارات البين خدماتية (ISI)، وهي من أقوى المناصب العسكرية، في عام 2018، بحسب "الجارديان".



وبدأ الخلاف مع رئيس الوزراء آنذاك، عمران خان، بعد أن أفاد منير في إحاطة بأن خطيبة خان الجديدة متورطة في قضايا فساد، ما أثار غضب رئيس الوزراء الذي أقاله من منصبه كمدير للـISI عام 2019، مما أطلق شرارة صراع بين خان والجنرالات النافذين.

إلا أن منير نقل لاحقا إلى منصب عسكري رفيع آخر، وتم اختياره من قبل رئيس الوزراء شهباز شريف ليصبح قائد الجيش الجديد في عام 2022.

وبحلول ذلك الوقت، كان خان قد نجح في تحويل قطاعات واسعة من الشعب ضد المؤسسة العسكرية، التي كانت لعقود تحظى بولاء شعبي راسخ.

ومع سجن خان - الذي يُعد أكثر زعيم سياسي شعبية في البلاد - واتهامه بتزوير الانتخابات العامة لعام 2024 لصالح خصومه، شاع شعور واسع أن الحملة ضده يقف وراءها منير، الذي قام أيضا بتطهير الجيش من جميع الموالين لخان.



وتعرف أيديولوجية منير تجاه الهند بأنها متشددة، فهو يؤمن بـ"نظرية الدولتين" التي تنص على أن المسلمين في باكستان لا يمكنهم العيش في بلد واحد مع الهندوس.

وفي تصريحات أدلى بها الشهر الماضي، قال: "أدياننا مختلفة، ثقافاتنا مختلفة، تقاليدنا مختلفة، أفكارنا مختلفة، وطموحاتنا مختلفة"،

كما أظهر مواقف غير متهاونة في مواجهة الاستفزازات والأنشطة المسلحة من إيران وأفغانستان المجاورتين، حيث شن ضربات انتقامية عابرة للحدود على كلا البلدين خلال العام الماضي.

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