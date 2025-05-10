إزالة 12 حالة تعد على الأراضي الزراعية في قنا

​​​​أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، شمال محافظة قنا، برئاسة تاج جلال أبو سداح، عن إزالة 12 حالة تعد خلال شهر مايو الجارى,

يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا، وضمن الجهود المستمرة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع التعديات عليها.

وبحسب التقرير الصادر عن الوحدة المحلية، تم تنفيذ حملات موسعة داخل نطاق مدينة فرشوط أسفرت عن إزالة 6 حالات تعد بإجمالي مساحة فدان و9 قراريط و16 سهمًا، كما شهدت قرية الكوم الأحمر التابعة للمركز إزالة حالتي تعدى بمساحة إجمالية بلغت 2 قيراط.

التزام الأجهزة التنفيذية بالتعليمات للحفاظ علي الأراضي بقنا



وفي قرية العركى، تواصلت جهود فرق الإزالة الميدانية، حيث تم التعامل مع 4 حالات تعدى بإجمالي مساحة وصلت إلى 4 قراريط و18 سهمًا، وبذلك يرتفع إجمالي المساحات التي تمت إزالة التعديات عنها خلال الفترة المشار إليها إلي فدان و16 قيراطًا و10 أسهم، في خطوة تؤكد التزام الأجهزة التنفيذية بالتعليمات الصادرة والتوجيهات العليا للحفاظ على الأراضي الزراعية.

ومن جانبه أكد رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فرشوط، أن هذه الحملات تأتي استكمالًا لخطة الدولة في فرض هيبة القانون وردع المخالفين، مشددًا على أن حملات الإزالة ستستمر دون تهاون، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بحق المعتدين.

كما ثمّن الجهود الكبيرة التي بذلتها فرق العمل الميدانية خلال الفترة الماضية، داعيًا جميع المواطنين إلى الالتزام بالقوانين وعدم الإقدام على أي أعمال مخالفة تهدد الثروة الزراعية، باعتبارها إحدى ركائز الأمن الغذائي للمواطنين.

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