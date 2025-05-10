السبت 10 مايو 2025
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أخبار مصر

المستشفى الجوى التخصصى يستضيف خبيرا عالميا فى جراحات العمود الفقري

المستشفى الجوى التخصصى
المستشفى الجوى التخصصى

تستضيف المستشفى الجوى التخصصى الدكتور روبرت بفلوماخر “ألمانى الجنسية”، خبير جراحات العمود الفقرى ورئيس قسم جراحات العمود الفقرى بمركز إيفل كرانكهوس – المستشفى التعليمى – بون - ألمانيا، فى الفترة من 21 وحتى 25 مايو الجارى.

 

اللجنة التحضيرية للعرض على الخبير

وتستقبل اللجنة التحضيرية حاليًا الحالات التى ترغب فى العرض على الخبير يوم الإثنين من كل أسبوع من الساعة 5 مساءًا وحتى 7 مساءً.

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