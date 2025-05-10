إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في قنا

تواصل الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، بمحافظة قنا برئاسة حسين الزمقان، جهودها المكثفة لإزالة هذه المخالفات، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، بشأن إزالة التعديات بالبناء المخالف ضمن أعمال الموجة 26، وحرصًا على المتابعة الميدانية لرصد مخالفات البناء على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء بدون ترخيص.

أملاك الدولة والأراضي الزراعية بقنا

حيث شهدت الحملة التي نُفذت اليوم إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بنطاق قريتي الحلفاية والشعانية.

فقد تم في قرية الحلفاية إزالة 9 حالات تعدٍ بمساحة إجمالية بلغت نحو 1425 مترًا، جميعها عبارة عن تعديات بالبناء على أراضي أملاك الدولة، بينما تم في قرية الشعانية إزالة حالة واحدة على مساحة قيراط واحد، وهي عبارة عن تعدٍ بالبناء على أرض زراعية مملوكة ملكية خاصة.

ومن جانبه أوضح حسين الزمقان، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، أن الإزالات شملت أسوارًا وأدوارًا أولى وثانية مشيدة بالطوب الأبيض والأسمنت، فضلًا عن أعمدة وأسقف خرسانية، مؤكدًا تنفيذ الإزالات حتى مستوى سطح الأرض سواء على أراضي أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية.



وشدد الزمقان على أنه لن يتم التهاون مع أي حالة تعدى أو بناء مخالف للقانون، موجهًا رؤساء الوحدات القروية التابعة للمركز بضرورة استمرار المتابعة الميدانية على مدار الساعة لرصد أي مخالفات جديدة، واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة بحق المخالفين، وذلك حفاظًا على هيبة الدولة وصونا للأراضي الزراعية.

وأشار الزمقان إلى أن حملات الإزالة ستتواصل خلال الفترة المقبلة ضمن أعمال الموجة 26 تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، مشددًا على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية لضمان تحقيق المستهدفات المقررة ومواجهة ظاهرة التعديات بحسم وصرامة.

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