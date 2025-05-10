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اقتصاد

أسعار الذهب في قطر اليوم السبت 10-5-2025

اسعار الذهب اليوم،
اسعار الذهب اليوم، فيتو

شهدت أسعار الذهب في السوق القطرية اليوم السبت 10-5-2025، استقرارا بجميع الأعيرة خلال التعاملات اليومية، ويقبل الكثيرون من القطريين على شراء كافة الأعيرة من المشغولات الذهبية، أو السبائك والأونصة، باعتبار الذهب أحد أهم الملاذات الآمنة والمضمونة لحفظ قيمة الأموال. 

 

سعر جرام الذهب اليوم في قطر

واستقر سعر جرام الذهب عيار 24  بـ سوق الذهب القطري اليوم عند 389 ريالا قطريا، فيما سجل عيار 22 حوالى 357 ريالا قطريا، بينما سجل عيار 21 في قطر 340 ريالا قطريا، كما استقر عيار 18 عند 292 ريالا قطريا، وبالنسبة لسعر عيار 14 فقد سجل 227 ريالا قطريا.

 

احتياطات الذهب فى روسيا 

عززت روسيا احتياطياتها من الذهب إلى مستويات قياسية، لتصل قيمتها الإجمالية إلى 217.4 مليار دولار بحلول الأول من مارس 2025، ما يجعلها تحتل المرتبة الخامسة عالميًا متجاوزة الصين.

 

الولايات المتحدة في الصدارة

على الرغم من ذلك، لا تزال الولايات المتحدة أكبر مالك لاحتياطيات الذهب عالميًا، بحوالي 8,133.5 طن، ما يشكل أكثر من 74% من إجمالي احتياطياتها. وتليها ألمانيا، إيطاليا، وفرنسا، حيث تمتلك كل منها أكثر من 2,400 طن من الذهب، ما يمثل أكثر من 70% من احتياطياتها الوطنية.

 

الطلب العالمي على الذهب 

أفاد مجلس الذهب العالمي أن الطلب العالمي على الذهب سجل رقمًا قياسيًا بلغ 4900 طن في 2024، مدفوعًا بارتفاع الاهتمام الاستثماري واستمرار مشتريات البنوك المركزية.

وخلال العام الماضي، كسرت أسعار الذهب الأرقام القياسية 40 مرة، مسجلة زيادة بنسبة 27%، وسط حالة من عدم اليقين الاقتصادي والتوترات الجيوسياسية التي دفعت البنوك المركزية إلى تعزيز حيازاتها من الذهب للتحوط ضد تقلبات الأسواق.

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