تأجيل جلسة محاكمة 19 متهما بخلية تزوير المرج

قررت الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات أول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل محاكمة 19 متهما بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها والتزوير في محررات رسمية لتحقيق أغراض إرهابية، وهي القضية المعروفة إعلاميًا بـ " خلية تزوير المرج " لجلسة 24 يونيو المقبل.

صدر القرار برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم وعضوية المستشارين وائل عمران محمد نبيل شفيق وسكرتارية محمد هلال.

والجدير بالذكر أن هذه القضية هي رقم 13330 لسنة 2023 المرج والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.



والجدير بالذكر أن هذه القضية هي رقم 13330 لسنة 2023 المرج والمقيدة برقم 1766 لسنة 2022 حصر أمن الدولة العليا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

أبرز الاتهامات بالقضية

جاء بأمر الإحالة، أن المتهمين، في عام 2022، من الأول وحتى الثاني عشر انضموا لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون، والاعتداء على الحريات الشخصية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا لجماعة الإخوان.

الانضمام لجماعة إرهابية وتعطيل أحكام الدستور

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الأغراض.

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