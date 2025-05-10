محافظ قنا: تشكيل لجان عاجلة لحصر الأضرار ومعالجة تداعيات انهيار تندات موقف قوص

عُقدت اليوم اللجنة العليا للمواقف برئاسة اللواء حسام حمودة، السكرتير العام لمحافظة قنا، لمناقشة تداعيات حادث انهيار تندات موقف قوص وما ترتب عليه من خسائر وأضرار للسائقين والمواطنين، وذلك في استجابة سريعة لتوجيهات الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا.

وشهد الاجتماع حضور كل من نور محمود، مدير إدارة المواقف بالمحافظة، وحمدي حسين، مدير الشئون المالية والإدارية بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية المعنية، حيث تم استعراض تفاصيل الواقعة ومناقشة الإجراءات العاجلة التي سيتم اتخاذها لمعالجة الموقف وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلًا.

سرعة إعداد ملفات التعويضات اللازمة لضمان حقوقهم بقنا

وأسفرت مناقشات اللجنة عن اتخاذ عدة قرارات مهمة، أبرزها تكليف فراج الوحش، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قوص، منذ لحظة وقوع الحادث بحصر كافة التلفيات والخسائر التي لحقت بالسائقين المتضررين من انهيار التندات، مع سرعة إعداد ملفات التعويضات اللازمة لضمان حقوقهم ودعمهم في تجاوز هذه الأزمة.

كما تم توجيه الإدارة الهندسية ولجنة المنشآت الآيلة للسقوط بالنزول الفوري إلى موقع الحادث، للوقوف على أسباب الانهيار بشكل دقيق، وإعداد تقرير فني مفصل يتضمن الأسباب الفنية وراء الحادث والإجراءات القانونية التي سيتم اتخاذها، مع التأكيد على إصدار تقرير نهائي من لجنة الإنشاءات الآيلة للسقوط بالتعاون مع الإدارات الهندسية المختصة.

وفي إطار الحرص على سلامة وأمن المواطنين والسائقين بمختلف مواقف المحافظة، قررت اللجنة تكليف الإدارات الهندسية بكافة الوحدات المحلية بالمرور الميداني على جميع المواقف الواقعة ضمن نطاق كل مجلس مدينة، وإعداد تقارير فنية بالحالة الإنشائية لهذه المواقف، تمهيدًا لرفعها إلى سكرتير عام المحافظة، والعرض لاحقًا على الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا لاتخاذ القرارات اللازمة بشأن صيانة أو إعادة تأهيل أي منشآت مهددة بالانهيار.

ومن جانبه أكد السكرتير العام لمحافظة قنا، خلال الاجتماع على أهمية سرعة تنفيذ التكليفات الصادرة ومتابعة العمل ميدانيًا لضمان تحقيق أعلى معايير الأمان والسلامة، مشددًا على أن المحافظة لن تتهاون مع أي تقصير في هذا الملف الذي يمس سلامة أرواح المواطنين بشكل مباشر.

ووجه محافظ قنا، بضرورة الالتزام برفع التقارير الفنية في أسرع وقت ممكن، وتحديد أولويات التدخل في المواقع التي تحتاج إلى دعم عاجل أو تدخل فوري، بما يضمن استمرار تقديم الخدمات للمواطنين بشكل آمن ومنظم.

ومن المقرر أن تواصل اللجنة العليا للمواقف اجتماعاتها خلال الأيام القادمة لمتابعة مستجدات هذا الملف الحيوي ومراجعة التقارير الميدانية أولا بأول، وسط تأكيدات محافظ قنا، على وضع سلامة المواطن على رأس الأولويات.

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