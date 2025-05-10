السبت 10 مايو 2025
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حوادث

جريمة داخل المسجد.. حكاية لص سرق هاتف مسن أثناء الصلاة

المتهم، فيتو
المتهم، فيتو

لم يكن يتوقع أحد المصلين في مسجد بمنطقة المعادي أن يتحول خشوعه في الصلاة إلى لحظة استُغلت فيها غفلته، فخرج من المسجد وقد سُرق هاتفه المحمول دون أن يشعر، لكن ما لم يره بعينه، التقطته عدسة الكاميرا، لتكون هذه اللقطة مفتاحًا لحل لغز السرقة.

فيديو يفضح الجريمة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، ظهر فيه شاب يشكو من تعرض والده لسرقة هاتفه المحمول من داخل المسجد، الفيديو سرعان ما جذب انتباه الأجهزة الأمنية، التي باشرت التحقيق على الفور رغم أن الضحية لم يحرر محضرًا رسميًا في البداية.

تفاصيل الواقعة

بالتحري والتواصل مع والد الشاكي، المقيم في دائرة قسم شرطة المعادي، أكد أنه تعرض للسرقة بأسلوب "المغافلة"، وهو نمط متكرر في مثل هذه الوقائع، حيث يستغل الجاني انشغال الضحية – سواء في الصلاة أو التسوق أو غيرهما – ليقوم بالاستيلاء على ممتلكاته دون استخدام عنف.

الجاني في قبضة الأمن

التحقيقات والتحريات قادت سريعًا إلى الجاني، الذي تبيّن أنه شاب عاطل عن العمل، وله سجل جنائي سابق. وبعد ضبطه، لم يُنكر التهمة، بل اعترف صراحة بارتكاب السرقة وأرشد إلى مكان الهاتف المحمول المسروق.

إجراء قانوني وتحقيقات مستمرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

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دائرة قسم شرطة المعادي منطقة المعادى مواقع التواصل الاجتماعي قسم شرطة المعادي

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