جريمة داخل المسجد.. حكاية لص سرق هاتف مسن أثناء الصلاة

لم يكن يتوقع أحد المصلين في مسجد بمنطقة المعادي أن يتحول خشوعه في الصلاة إلى لحظة استُغلت فيها غفلته، فخرج من المسجد وقد سُرق هاتفه المحمول دون أن يشعر، لكن ما لم يره بعينه، التقطته عدسة الكاميرا، لتكون هذه اللقطة مفتاحًا لحل لغز السرقة.

فيديو يفضح الجريمة

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم، ظهر فيه شاب يشكو من تعرض والده لسرقة هاتفه المحمول من داخل المسجد، الفيديو سرعان ما جذب انتباه الأجهزة الأمنية، التي باشرت التحقيق على الفور رغم أن الضحية لم يحرر محضرًا رسميًا في البداية.

تفاصيل الواقعة

بالتحري والتواصل مع والد الشاكي، المقيم في دائرة قسم شرطة المعادي، أكد أنه تعرض للسرقة بأسلوب "المغافلة"، وهو نمط متكرر في مثل هذه الوقائع، حيث يستغل الجاني انشغال الضحية – سواء في الصلاة أو التسوق أو غيرهما – ليقوم بالاستيلاء على ممتلكاته دون استخدام عنف.

الجاني في قبضة الأمن

التحقيقات والتحريات قادت سريعًا إلى الجاني، الذي تبيّن أنه شاب عاطل عن العمل، وله سجل جنائي سابق. وبعد ضبطه، لم يُنكر التهمة، بل اعترف صراحة بارتكاب السرقة وأرشد إلى مكان الهاتف المحمول المسروق.

إجراء قانوني وتحقيقات مستمرة

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما تواصل الجهات المختصة استكمال التحقيقات تمهيدًا لإحالته إلى النيابة العامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.