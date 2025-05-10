السبت 10 مايو 2025
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رياضة

مدرب برشلونة يتحدث عن تدخين تشيزني ومواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو

فليك
فليك

تحدث الألماني هانز فليك مدرب برشلونة عن مواجهة ريال مدريد في الكلاسيكو غدا الأحد في قمة مباريات الدوري الإسباني لكرة القدم.

فليك يتحدث عن الكلاسيكو 

وقال فليك في تصريحات صحفية: صحيح أن الهزيمة أمام إنتر ميلان لم تكن سهلة، لكنني الآن مهتم فقط بالفوز بالكلاسيكو، ولست مهتمًا بعدم التأهل إلى نهائي دوري الأبطال.

وأضاف: اللاعبون يتمتعون بطاقة كبيرة. لقد بُذل عمل رائع خلال الأشهر الأربعة الماضية، ونريد أن نواصل على هذا المنوال.

وعن حارس مرماه تشيزني قال فليك: “أنا سعيد مع تشيزني، وأود أن يبقى وأعتقد أنه سعيد في برشلونة أيضًا.. أنت تعلم أنه يدخن قليلًا، وهو أمر لم أره من قبل. ولكن حسنًا، إنه في السن المناسب وهو أكثر هدوءًا”.

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