السجن 7 سنوات لمتهم بقتل شاب بسبب خلافات مالية بنجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي، شمال محافظة قنا، برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وأمانة سر كل من أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بالسجن لمدة 7 سنوات على شاب أدين بقتل آخر طعنًا بسكين، إثر خلافات مالية بينهما بقرية بهجورة التابعة لمركز نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة بقنا

وتعود أحداث القضية إلى 9 يوليو 2024، عندما وجهت جهات التحقيق تهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد للمتهم سعيد.م.ع، البالغ من العمر 24 عامًا، على خلفية تورطه في قتل المجني عليه سيدا.س، باستخدام سلاح أبيض عبارة عن سكين، بعد مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة دامية.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية ونتائج التحقيقات أن الجريمة وقعت بسبب خلافات مالية متراكمة بين الطرفين، دفعت المتهم إلى ارتكاب الواقعة بنية الانتقام، حيث باغت المجني عليه ووجّه له طعنات قاتلة.

وأُحيلت القضية التي حملت رقم 25709 لسنة 2024 جنايات مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 5079 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي أصدرت حكمها بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.

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