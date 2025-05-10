السبت 10 مايو 2025
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رياضة

اتحاد الطائرة يعلن تشكيل الجهاز الفني لمنتخب السيدات بقيادة عماد نوار

عماد نوار
عماد نوار

أعلن مجلس إدارة الاتحاد المصري للكرة الطائرة، برئاسة المهندس ياسر قمر، خلال الاجتماع الذي عقد مؤخرًا بمقر الاتحاد بمدينة نصر، تشكيل الجهازين الفني والطبي، والإداري للمنتخب الأول للسيدات، وذلك في إطار استعداداته للبطولات المقبلة، وسعي الاتحاد لتقديم أداء مميز في البطولات القارية والدولية.

وجاء تشكيل الجهاز الفني والطبي والإداري للمنتخب على النحو التالي:

عماد الدين حسن نوار (مديرًا فنيًا)

سيد محمد طه (مدربًا عامًا)

محمد أنور إسماعيل (مدربًا)

عبد الرحمن إبراهيم حسين (محللًا تقنيًا)

أحمد محمد سالم (مخططًا للأحمال)

روض عيد حسين (طبيبًا)

سمية ناجح عبد العزيز (أخصائية علاج طبيعي)

أسماء عماد عبد الحميد (مدلكة)

محمد رمضان خليل (مديرًا إداريًا)

ويستعد منتخب مصر للسيدات في الكرة الطائرة للمشاركة في بطولة العالم، المقرر إقامتها في تايلاند خلال الفترة من 22 أغسطس إلى 7 سبتمبر المقبل.

وأسفرت قرعة البطولة عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الأولى، التي تضم إلى جانبه منتخبات: تايلاند، وهولندا، والسويد.

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