المؤبد لـ4 متهمين بخطف عامل وإجباره على التوقيع على إيصال أمانة في نجع حمادي

قضت محكمة جنايات نجع حمادي،شمال محافظة قنا برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف وهشام يحيى، وأمانة سر أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير عبد الشافي، بالسجن المؤبد وتغريم أربعة متهمين مبلغ 20 ألف جنيه، لإدانتهم بخطف عامل تحت تهديد السلاح وإجباره على توقيع إيصال أمانة، في واقعة شهدتها مدينة نجع حمادي شمال محافظة قنا.

تفاصيل الواقعة في قنا

وتعود وقائع القضية إلى يوم 9 يوليو 2024، حين كشفت تحقيقات النيابة العامة عن تورط كل من: محمد.م.ص، وأحمد.ا.م، ومحمد.ا.ح، ومحمد.ا.ع، في استدراج المجني عليه محمود.ع.س، وخطفه تحت تهديد السلاح الناري، على خلفية خلافات بين الطرفين تتعلق بمقطورة قصب فارغة، ثم أجبروه على توقيع إيصالات أمانة.

وأسندت جهات التحقيق إلى المتهمين تهم الخطف، والإكراه، وحيازة أسلحة نارية وعصا دون ترخيص، حيث تم ضبطهم وإحالتهم للمحاكمة.

القضية التي حملت رقم 23687 لسنة 2024 جنح مركز نجع حمادي، والمقيدة برقم 4709 لسنة 2024 كلي قنا، نظرتها محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها بالسجن المؤبد وغرامة مالية، في إطار الردع العام ومواجهة الجرائم التي تهدد الأمن الاجتماعي.

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