رئيس الوزراء يتفقد مشروعي رووتس وسكاي للموانئ

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، موقع مشروع شركة رووتس المصرية الجاري إنشاؤه، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ويُعد هذا المشروع أحد المشروعات الاستراتيجية المعنية بتجارة وتخزين الحبوب، حيث يضم محطة صب جاف نظيف تمتد على مساحة 267 ألف متر مربع، ويتضمن رصيفًا بطول 500 متر، كما تصل الطاقة الإنتاجية لهذه المحطة إلى 6 ملايين طن سنويًا، بإجمالي استثمارات تبلغ 2.2 مليار جنيه، وتوفر 500 فرصة عمل.

جولة رئيس الوزراء بمنطقة شرق بورسعيد

كما استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، المنطقة اللوجستية التابعة لشركة رووتس، والتي ستمثل مركزًا للخدمات ذات القيمة المضافة، وستُقام هذه المنطقة على مساحة 400 ألف متر مربع، وتتسع لطاقة سنوية تصل إلى 6 ملايين طن، كما تبلغ تكلفة "المرحلة الأولى" للمشروع 220 مليون جنيه، كما توفر حوالي 120 فرصة عمل.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، الأعمال الجارية بمشروع شركة "سكاي للموانئ" المصرية، واستمع إلى شرح طارق حسين، رئيس مجلس إدارة الشركة، موضحًا أن المحطة متعددة الأغراض، وتبلغ مساحتها حوالي 380 ألف متر مربع، بطول رصيف يبلغ حوالي 900 متر، وتصل الطاقة التشغيلية إلى 8.5 مليون طن سنويًا، وذلك باستثمارات تصل إلى 65 مليون دولار، كما توفر نحو 550 فرصة عمل، موضحًا أن معدل الشحن يصل إلى 31 ألف طن/ يوم، بمتوسط معدل تفريغ 15 ألف طن/ يوم، ويبلغ متوسط زمن الانتظار 4-5 ساعات، منوهًا إلى أن المحطة بدأت بالفعل أعمال التشغيل التجريب

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