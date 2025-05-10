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رياضة

محمد صلاح يكشف كواليس تجديد عقده مع ليفربول: كنت على وشك الرحيل

محمد صلاح
محمد صلاح

 كشف النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول كواليس تجديد عقده مع الريدز حتى عام 2027 بعد مفاوضات طويلة.

 

مفاوضات صلاح مع ليفربول 

 وقال صلاح في تصريحات لصحيفة فرانس فوتبول الفرنسية: "الرحيل عن ليفربول كان ممكنًا، نعم. في الواقع، كان الأمر غريبًا بعض الشيء، كنا نسير بقوة هذا الموسم، وكانت هناك مفاوضات لم تكن سهلة. في النهاية، كل شيء على ما يرام: نحن الأبطال، وسأبقى لموسمين آخرين".

كما أشار مهاجم روما السابق إلى صعوبة المفاوضات، قائلا: “أعتقد أنها كانت في النهاية ميزة كبيرة، لأنني حققت أفضل موسم إحصائي في حياتي. ربما منحتني إمكانية أن يكون هذا موسمي الأخير هنا الرغبة في الاستفادة القصوى منه وبذل قصارى جهدي للفوز باللقب الذي وعدت به”.

وأضاف:  "كانت لدي هذه العقلية: إذا لم يرغب النادي في تمديد عقدي، فلا تقلق، فلنُنهي الموسم بأفضل شكل ممكن لأتمكن من الرحيل بحماس".

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