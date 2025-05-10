"حكايات من زمن فات" يشارك في مهرجان "كانت زمان" الدولي بالمغرب

تشارك فرقة اتجاهات الفنية في تمثيل مصر ضمن فعاليات مهرجان التراث الدولي "كانت زمان"، الذي تستضيفه مدينة آسفي بالمملكة المغربية خلال الفترة من 9 إلى 11 مايو تحت شعار " آثار جيل وتراث مدينة".

ويأتي ذلك من خلال عرضها المسرحي الحكائي "حكايات من زمن فات"، في احتفاء حي بالتراث والفولكلور المصري الأصيل على خشبة المسرح الدولي.

عرض حكايات من زمن فات

العرض كتابة محمد عبد الرحمن زغلول، وسينوغرافيا الفنان أبو بكر الشريف، واستعراضات الفنانة مي إبراهيم، ومن إخراج محمد فاضل القباني، ويقدّم مجموعة من الحكايات الشعبية المصرية التي تسرد تاريخ مصر وتعكس روح ثقافتها في قالب حكائي ممتع ومتنوع.

و يشارك في الأداء نخبة من الحكاّئين الموهوبين، وهم: محمد نصر الدين، رامي عبد المقصود، وسهر رضا، حيث يقدمون الحكايات بأسلوب أدائي تفاعلي يتخلله الغناء والرقصات الفولكلورية التي تمثل تنوع التراث المصري جغرافيًا وثقافيًا.

ويتميّز عرض "حكايات من زمن فات" بأنه لا يكتفي بسرد القصص، بل يُعيد إحياء الذاكرة الجمعية للمجتمع المصري من خلال تقديم حكايات من التراث الشعبي المصري، إلى جانب توظيف عناصر فنية وجمالية مرتبطة بالوجدان الشعبي، مثل الطقوس القديمة، وعناصر شعبية متجذرة في الذاكرة الثقافية المصرية والعربية.

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