مصر تستضيف الجمعية العمومية رقم 29 للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب

استضافت جمهورية مصر العربية فعاليات الجمعية العمومية للاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب فى دورتها رقم (29) تحت شعار ( معًا للسلام ) على مدار عدة أيام، بمشاركة وفود من 14 دولة عربية وعدد من الملحقين العسكريين للدول الشقيقة والصديقة، وذلك برعاية الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى.

وجاء ذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على تنظيم مختلف الأحداث والفعاليات الكبرى على أرض مصر والارتقاء المستمر بالخدمات المقدمة للمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وأسرهم تقديرًا لما قدموه من تضحيات لأوطانهم.

الأنشطة والأعمال والإنجازات للجمعيات

وتضمنت فعاليات الدورة تنفيذ العديد من الجلسات لعرض الأنشطة والأعمال والإنجازات للجمعيات والمنظمات الأعضاء بالإتحاد العربى، كذلك مناقشة تطوير آليات التعاون والعمل المشترك لتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الدائمة للمحاربين القدماء ومصابى العمليات الحربية وأسرهم.

وخلال الفعاليات ألقى اللواء مدحت عبد العزيز فاوى مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للوفود المشاركة من الدول العربية الشقيقة على أرض مصر، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث الذي يعبر عن عمق الروابط الأخوية التى تجمع شعوبنا العربية وتعكس إيماننا المشترك برسالة المحاربين القدماء فى الدفاع عن أوطانهم.

الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء

فيما قدم كلًا من رئيس الفيدرالية العالمية للمحاربين القدماء، وممثل الأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام للاتحاد العربى للمحاربين القدماء وضحايا الحرب، خلال كلماتهم الشكر والتقدير للقوات المسلحة على استضافة وتنظيم فعاليات الدورة التاسعة والعشرين بما يدعم سبل التعاون والعمل العربى المشترك، مؤكدين أهمية إنعقاد الجمعية العمومية بشكل دورى لزيادة التواصل بين المؤسسات الأعضاء بالإتحاد العربى وتحقيق أهدافه المنشودة لخدمة قدامى المحاربين وضحايا الحرب وأسرهم، كما تضمنت الفعاليات تكريم عدد من مصابى العمليات الحربية من مختلف الدول العربية

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