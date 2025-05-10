السبت 10 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الموسم الثاني من مسلسل Poker Face يحصل على 100% بتقييم Rotten Tomatoes

Poker Face، فيتو
Poker Face، فيتو

 حصل الموسم الثاني من  مسلسل Poker Face، على تقييم 100%، من نقاد موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes.

وطرح رسميا أول ثلاث حلقات من الموسم الثاني من مسلسل Poker Face، للمشاهدة حصريا عبر منصة Peacock، بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

Image

 ويشهد الجزء الثاني من مسلسل Poker Face، عودة شخصية شارلي كيل صاحبة الحدس الخارق في كشف الأكاذيب، والتي تجسدها الممثلة ناتاشا ليون.

Image

قصة مسلسل Poker Face

 تدور أحداث مسلسل Poker Face، حول شارلي التي تجوب ولايات أمريكا بسيارتها، حيث تجد نفسها في قلب ألغاز وقضايا قتل غريبة، وبفضل قدرتها الاستثنائية على كشف كذب الآخرين، تنجح دائما في التوصل للقاتل.

 

الموسم الثاني لمسلسل Poker Face، من إخراج ريان جونسون، ويستضيف عدد من النجوم كضيوف شرف وأبطال لحلقات المسلسل، من أبرزهم، سينثيا إريفو، والممثل الكوميدي جون مولاني، وأدريين سي. مور، وعليا شوكت، وأوكوافينا، وبن مارشال، وبي. جي،  وكوري هوكينز، وديفيد كرومهولتز، وجيانكارلو إسبوزيتو، وهالي جويل أوسمنت، وجايسون ريتر، وجون تشو، وجاستن ثيرو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

Poker Face مسلسل Poker Face مشاهدة Poker Face

مواد متعلقة

التريلر الدعائي الأول لفيلم آبل Fountain of Youth

آبل تطرح الحلقة الأخيرة من الموسم الثاني لمسلسل SEVERANCE

الأكثر قراءة

رسالة إلى هواة الصيد في الماء العكر، أول رد من نجيب ساويرس على حملة التشكيك في وطنيته

الزمالك يعلن تفاصيل التحقيق مع زيزو

أول رد فعل من محمد عواد بعد تحويله للتحقيق بالزمالك

الزمالك يعلن إحالة محمد عواد للتحقيق، اعرف التفاصيل

النقض تؤيد إعدام المتهم بقتل سلمى بهجت بالشرقية

الـ 1 جرام تسجل 5970 جنيها، تراجع أسعار سبائك الذهب فى مصر

بعد معانتها من مرض خطير أكثر من شهرين، الموت يفجع مصطفى شردي في زوجته

ترامب يعلن وقف إطلاق النار بين الهند وباكستان

خدمات

المزيد

باستثناء البلدي، ارتفاع جديد في أسعار البيض اليوم السبت 10 مايو 2025

الكيلو يبدأ من 22 جنيها، تعرف على أسعار الأرز اليوم السبت

استقرار أسعار السكر اليوم السبت في الأسواق

سعر الأرز في السوق اليوم (آخر تحديث)

المزيد

انفوجراف

مواعيد 4 مواجهات نارية في أمم أفريقيا للشباب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم الصلاة على النبى صلى الله عليه وآله وسلم بعد التلبية؟ دار الإفتاء تجيب

ما شروط وجوب الحج؟ الأزهر للفتوى يجيب

المجددون، "مالك بن نبي" فقيه الحضارة وفيلسوف النهضة الإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية