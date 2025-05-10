الموسم الثاني من مسلسل Poker Face يحصل على 100% بتقييم Rotten Tomatoes

حصل الموسم الثاني من مسلسل Poker Face، على تقييم 100%، من نقاد موقع التقييمات الأشهر حول العالم Rotten Tomatoes.

وطرح رسميا أول ثلاث حلقات من الموسم الثاني من مسلسل Poker Face، للمشاهدة حصريا عبر منصة Peacock، بتاريخ ٨ مايو ٢٠٢٥.

ويشهد الجزء الثاني من مسلسل Poker Face، عودة شخصية شارلي كيل صاحبة الحدس الخارق في كشف الأكاذيب، والتي تجسدها الممثلة ناتاشا ليون.

قصة مسلسل Poker Face

تدور أحداث مسلسل Poker Face، حول شارلي التي تجوب ولايات أمريكا بسيارتها، حيث تجد نفسها في قلب ألغاز وقضايا قتل غريبة، وبفضل قدرتها الاستثنائية على كشف كذب الآخرين، تنجح دائما في التوصل للقاتل.

الموسم الثاني لمسلسل Poker Face، من إخراج ريان جونسون، ويستضيف عدد من النجوم كضيوف شرف وأبطال لحلقات المسلسل، من أبرزهم، سينثيا إريفو، والممثل الكوميدي جون مولاني، وأدريين سي. مور، وعليا شوكت، وأوكوافينا، وبن مارشال، وبي. جي، وكوري هوكينز، وديفيد كرومهولتز، وجيانكارلو إسبوزيتو، وهالي جويل أوسمنت، وجايسون ريتر، وجون تشو، وجاستن ثيرو.

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