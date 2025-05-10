وزير الري يبحث مع مدير معهد البحر المتوسط للمياه تعزيز التعاون البحثي

التقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى بآلان ميسونييه مدير معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه، وذلك فى حضور الدكتور عبد الفتاح مطاوع الأستاذ المتفرغ بمعهد بحوث إدارة المياه وطرق الري بالمركز القومي لبحوث المياه، والمهندس أحمد عادل معاون الوزير للتعاون الدولى.

وأشار الدكتور سويلم إلى دور معهد البحر الأبيض المتوسط للمياه في مجال تعزيز التعاون المائي في منطقة البحر الأبيض المتوسط، مع الحرص على مواصلة التنسيق والتعاون بين الوزارة والمعهد فى مجال المياه، خاصة مع تشابه رؤى وسياسات الوزارة مع سياسة المعهد فيما يخص التوسع فى إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى ودراسة تخفيض نسبة الأملاح.

واكد الدكتور سويلم أهمية تعزيز البحث العلمي وتبادل المعرفة فى مجال "تحلية المياه للإنتاج الكثيف للغذاء بإستخدام الطاقة الشمسية" والاستفادة من النماذج الناجحة لبعض دول البحر المتوسط فى هذا المجال مثل المغرب وإسبانيا.

وتم خلال اللقاء مناقشة التعاون بين الجانبين فى مجال الاستمطار، وكذلك التنسيق المشترك بين الوزارة والمعهد خلال فعاليات "إسبوع القاهرة الثامن للمياه" والمزمع عقده فى شهر إكتوبر المقبل، وأيضا خلال فعاليات "مؤتمر روما للمياه" والمزمع عقده فى إيطاليا فى عام ٢٠٢٦.

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