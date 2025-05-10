السبت 10 مايو 2025
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محافظات

مصرع شخصين فى حادث تصادم مروع على الإقليمي بالمنوفية

مصرع شخصين فى حادث
مصرع شخصين فى حادث تصادم مروع على الإقليمى بالمنوفية

لقي سائقان مصرعهما، اليوم، إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل ثقيل "تريلا"، وقع عقب كارتة الخطاطبة على الطريق الإقليمي في اتجاه الطريق الصحراوي، بنطاق محافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل بالطريق الإقليمى.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع كل من "مصطفى. ع" و"عمرو. م"، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

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اشمون الطريق الاقليمى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية الطريق الصحراوي محافظة المنوفية مستشفي اشمون العام

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