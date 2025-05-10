مصرع شخصين فى حادث تصادم مروع على الإقليمي بالمنوفية

لقي سائقان مصرعهما، اليوم، إثر حادث تصادم مروع بين سيارتين نقل ثقيل "تريلا"، وقع عقب كارتة الخطاطبة على الطريق الإقليمي في اتجاه الطريق الصحراوي، بنطاق محافظة المنوفية.

تفاصيل الواقعة

وكان اللواء محمود الكموني، مدير أمن المنوفية، قد تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة أشمون، يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتي نقل ثقيل بالطريق الإقليمى.

وبالانتقال والفحص، تبين مصرع كل من "مصطفى. ع" و"عمرو. م"، وتم نقل الجثتين إلى مستشفى أشمون العام تحت تصرف النيابة العامة، والتي باشرت التحقيقات، فيما تم تحرير محضر بالواقعة.

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