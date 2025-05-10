تجديد حبس عاطل اتخذ من موقف بالسلام مكانا لفرض الإتاوات

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح السلام تجديد حبس عاطل اتخذ من موقف بمنطقة السلام مكانا لمزاولة نشاطا إجراميا في فرض الإتاوات على السائقين، معطيا لنفسه الحق في الاستيلاء على أرزاقهم دون وجه حق 15 يوما على ذمة التحقيق.

وشكلت مديرية أمن القاهرة فريق بحث وتحري وتبين أن العاطل يمارس نشاطا منفردا في فرض الإتاوات على السائقين بموقف في منطقة السلام.

وعقب تقنين الإجراءات تحركت قوة أمنية من قسم شرطة السلام ونجحت في ضبط المتهم وبحوزته مبالغ مالية حصيلة نشاطه الإجرامي.

وتمت إحالة المتهم إلى نيابة السلام واعترف بارتكابه الواقعة، مشيرا إلى أنه يقوم بفرض إتاوات على السائقين في الموقف، حيث يأخذ من السائق الواحد مبلغ 100 جنيه يوميا.

وأضاف أن ما يأخذه من أموال من السائقين هي حق صريح له كونه يقوم بحراستهم وحراسة سياراتهم ويساعدهم في تنظيم المرور داخل الموقف وتحميلهم سياراتهم بالركاب ومنع المشاكل، مشيرا إلى أن ما يأخذه هو حق دفاعه عنهم ولكنهم أرادوا تقليل المبلغ وهو الأمر الذي رفضه فأبلغوا عنه.

فيديو فرض إتاوة على السائقين بموقف السلام

وكانت مديرية أمن القاهرة قد رصدت تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن قيام أحد الأشخاص بفرض رسوم مالية على السائقين "دون وجه حق" بأحد المواقف بدائرة قسم شرطة السلام أول بالقاهرة.

وبالفحص تمكن رجال المباحث من تحديد وضبط المشكو فى حقه (عاطل - مقيم بدائرة القسم).

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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