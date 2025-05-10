إخلاء سبيل المتهمين بخطف طفل في الوراق

أمرت جهات التحقيق بمحافظة الجيزة، اليوم، بإخلاء سبيل الأب المتهم بخطف نجله وسائق التوك توك المتورط معه في الواقعة، وذلك بكفالة مالية قدرها 1000 جنيه لكل منهما، على ذمة التحقيقات.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 23 فبراير الماضي، حين خرجت "ك.ع" البالغة من العمر 25 عامًا، وتعمل بإحدى ورش الملابس، من منزلها بمنطقة الوراق، بصحبة أطفالها الثلاثة: "ج" (6 سنوات)، "ب" (5 سنوات)، و"ش" (3 سنوات).

وتعرضت السيدة لهجوم مفاجئ من زوجها السابق "م.ى"، البالغ من العمر 26 عامًا، ويعمل جامع قمامة، حيث اعتدى عليها بالضرب ثم خطف الطفل الأكبر "ج"، وفر هاربًا بمساعدة سائق توك توك.

الاعتداء أسفر عن إصابة الأم بجروح وكسر، وفقًا لما ورد في أقوالها أمام جهات التحقيق، والتي أكدت أيضًا أن الزوجين كانا قد انفصلا فعليًا في يوليو الماضي بسبب خلافات زوجية حادة، مشيرة إلى أن طليقها امتنع عن الإنفاق على أولاده منذ الانفصال، ما تسبب في انقطاع تواصله معهم لفترة طويلة.

ورغم مرور أشهر على الحادث، أعادت وسائل التواصل الاجتماعي الواقعة للواجهة بعد تداول مقطع فيديو يوثق لحظة الخطف، ما دفع السلطات لتكثيف تحرياتها.

التحقيقات كشفت أن المتهم الرئيسي كان هاربًا من حكم غيابي بالحبس لمدة 6 أشهر وغرامة مالية قدرها 500 جنيه، صادر في القضية رقم 2992 جنح الوراق لسنة 2025، بتهمتي الضرب والخطف.

وبعد جهود مكثفة، تمكنت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهم وشريكه، وتم عرضهما على النيابة التي باشرت التحقيق وأصدرت قرارها بإخلاء سبيلهما على ذمة القضية.

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