السبت 10 مايو 2025
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خارج الحدود

جوجل توافق على دفع أكبر غرامة في تاريخ أمريكا بسبب جمع بيانات المستخدمين دون إذن

جوجل، فيتو
جوجل، فيتو

أعلن المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية، الجمعة، أن شركة جوجل وافقت على دفع 1.4 مليار دولار، لتسوية مزاعم تتعلق بجمع بيانات عن المستخدمين دون الحصول على إذن مسبق.

وتعد هذه التسوية من بين أكبر الغرامات التي تواجهها شركة تكنولوجيا كبرى في الولايات المتحدة، وتأتي في إطار سلسلة من التحقيقات التي أجرتها عدة ولايات بشأن ممارسات الخصوصية وجمع المعلومات الشخصية من قبل شركات التكنولوجيا العملاقة.

ولم تصدر شركة جوجل حتى الآن بيانًا رسميًّا بشأن تفاصيل التسوية أو طبيعة البيانات التي جُمعت، لكن المتحدث باسم الادعاء العام في تكساس أكد أن الإجراءات تهدف إلى حماية خصوصية المستخدمين ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات مستقبلًا.

وتخضع شركات التكنولوجيا الكبرى، ومن بينها جوجل، لمزيد من التدقيق من قبل الجهات التنظيمية الأمريكية، خاصة في ما يتعلق بكيفية استخدام البيانات واستهداف الإعلانات.

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المدعي العام في ولاية تكساس الأمريكية شركة جوجل جمع بيانات عن المستخدمين شركة تكنولوجيا

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