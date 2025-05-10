اليوم، قطع الكهرباء عن 5 قرى بمدينة دشنا في قنا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا، شمال محافظة قنا، قطع التيار الكهربائي، اليوم السبت، بسبب أعمال الصيانة الدورية التي يجريها قطاع الكهرباء بكافة المراكز التسعة في المحافظة.

مناطق قطع الكهرباء بقنا

ونوهت بأن القطع سوف يشمل قرى “أبو مناع بحري، الصبريات، الجحاريد، الفاوية، الرملة”، من 4 صباحًا حتى الساعة السابعة صباحًا.



وطالبت الوحدة الأهالي بتوفير احتياجاتهم خلال فترة الانقطاع لحين عودته وعدم التأثر، والانتهاء من أعمال الصيانة الدورية.

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