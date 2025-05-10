بديل المستورد، القومي للبحوث يكشف عن أقمشة مخصصة للحماية من قرح الفراش (فيديو)

أطلقت وزارة التعليم العالي الحلقة الثانية من سلسلة "بديل المستورد 2025" بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، تدور حول أقمشة مخصصة للحماية من قرح الفراش.

أقمشة مخصصة للحماية من قرح الفراش

وتواصل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، نشر حلقات مبادرة "بديل المستورد 2025"، التي تسلط الضوء على منتجات بحثية مصرية قابلة للتطبيق الصناعي.

وتعرض الحلقة الثانية منتجًا ابتكاريًّا من الأقمشة متعددة الطبقات، تم تطويره خصيصى للوقاية من قرح الفراش، ويُستخدم في المستشفيات ودور الرعاية الصحية، ويتميز المنتج بخصائص فريدة في توزيع الضغط وتقليل الاحتكاك، ويُعد بديلًا محليًا عالي الجودة لمنتجات مستوردة باهظة التكلفة.

أكد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن تعميق التصنيع المحلي وتحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال المخرجات البحثية يمثل أولوية وطنية تدعمها الوزارة بكل قوة، مشيرًا إلى أن مبادرة "بديل المستورد" التي ينفذها المركز القومي للبحوث تُجسد الدور الحيوي للبحث العلمي في خدمة الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة.

وتتضمن المبادرة تقديم حلول تكنولوجية من خلال أكثر من 200 منتج بحثي في مجالات الصناعة والدواء والزراعة والطاقة، تم تطويرها داخل المعاهد التابعة للمركز، وعدد منها دخل بالفعل حيز التطبيق الصناعي أو نصف الصناعي، ومنها منتجات بديلة يتم استيرادها من الخارج مثل المواد الدوائية الخام والدهانات والبلاط المطاطي وخلايا الطاقة الشمسية.

وتؤكد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن الإدارة العامة للمكتب الإعلامي والمتحدث الرسمي ستقوم بنشر سلسلة فيديوهات تعريفية بالتعاون مع المركز القومي للبحوث، بهدف تسليط الضوء على هذه المنتجات البحثية وتعزيز ثقة المجتمع ورجال الصناعة في جدوى المكون المحلي، بما يخدم أهداف الدولة في دعم الصناعة الوطنية وتقليل الاعتماد على الاستيراد.

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