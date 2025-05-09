ختام بطولة العالم العسكرية للفروسية 25 بالعاصمة الإدارية الجديدة

اختتمت فعاليات بطولة العالم العسكرية للفروسية فى نسختها رقم (25) لقفز الحواجز على أرض مصر، والتي نظمت تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة فرسان من 20 دولة واستمرت على مدار عدة أيام بملاعب نادى الفروسية "كيان سيتي" بالعاصمة الإدارية الجديدة، وشهدت أجواء تنافسية ومظاهر احتفالية عكست التنظيم الراقي.

وأسفرت نتائج اليوم الختامي من البطولة على المستوى الفردي تحقيق الفارس الإماراتي سعيد المازمي المركز الأول، كما حققت الفارسة الروسية أنستازيا المركز الثاني، ونجح الفارس المصري إسماعيل البرعي في تحقيق المركز الثالث.

كما أسفرت نتائج مجموع المسابقات الفردية على مدار أيام البطولة عن تحقيق الفارسة الرومانية إستوشيا إلينا المركز الأول، فيما حصد الفارس الإيطالي فيلبو مارتيني المركز الثاني، ونجح الفارس الإماراتي سعيد المازمي في تحقيق المركز الثالث.

نتائج المسابقة على مستوى الفرق

وعلى صعيد نتائج مستوى الفرق فقد حصل الفريق الإيطالي على المركز الأول، كما تمكن فريق جمهورية مصر العربية من حصد المركز الثاني، وحصل الفريق القطري على المركز الثالث، كما تضمنت مراسم تسليم جائزة " الصداقة عبر الرياضة " لدولة قطر.

وألقى اللواء أ ح محمد عزازى العسال رئيس جهاز الرياضة للقوات المسلحة ورئيس الوفد المصرى بالسيزم كلمة رحب خلالها بالحضور، مشيرًا إلى أن الرياضة ليست مجالًا لحصد البطولات وتحطيم الأرقام القياسية فقط ولكنها تهدف إلى تهذيب النفوس وتجميع الشعوب والإرتقاء بمستوى الروح الرياضية , كما أعلن عن إعتماد العاصمة الإدارية الجديدة كمنشأة خالية من الأمراض الفصيلية الخيلية بما يمكن مصر من استضافة كبرى بطولات رياضة الفروسية باصطحاب الخيول أو بدونهم.

كما ألقى العقيد نيلتون جوميز رئيس المجلس الدولي للرياضة العسكرية كلمة أعرب خلالها عن عميق تقديره وسعادته بالمستوى الذى ظهرت به البطولة، مشيرًا إلى أن الرياضة العسكرية تعمل على تعزيز العلاقات وبناء جسور التواصل بين مختلف الدول.

النسخة رقم ٢٦ من البطولة

تلى ذلك تسليم درع "السيزم" لرئيس الوفد المصرى وتبادل الدروع، ومراسم تسليم وتسلم علم “السيزم” من مصر إلى دولة الإكوادور الفائزة بتنظيم النسخة رقم "26" من البطولة، واختتمت الفعاليات بعزف نشيد المجلس الدولي للرياضة العسكرية، والسلام الوطني لجمهورية مصر العربية.

وجاءت مراسم اليوم الختامي بمنزلة لوحة فنية متكاملة عكست مدى النجاح الباهر الذي حققته البطولة وكافة الإجراءات التنظيمية التي أبرزت قدرة الدولة المصرية على استضافة كبرى الفاعليات على أراضيها، وشهدت البطولة إشادة واسعة لما وصلت إليه مصر من مستوى مرموق في الاهتمام برياضة الفروسية.

جولات سياحية للوفود المشاركة بالبطولة

وعلى هامش فعاليات البطولة نظمت القوات المسلحة جولات سياحية للوفود المشاركة بالبطولة لزيارة أبرز المعالم التاريخية المصرية والتعرف على عراقة الحضارة المصرية التي تمتد عبر مختلف العصور، فيما عبر أعضاء الوفود عن سعادتهم بحفاوة الاستقبال وتقديرهم للقوات المسلحة المصرية التى حرصت على توفير المناخ الملائم لتكون البطولة بمثابة نسخة فريدة ومتميزة في مجال التنافس الرياضي.

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